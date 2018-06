Dit zegt het CBS over Nederlands voertuigenbezit

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft weer eens wat cijfers opgetrommeld. Dit keer gaat het over het bezit van motorvoertuigen onder de Nederlanders.

Het gaat om een afgerond onderzoek uit 2016. Volgens het CBS hadden 2,1 miljoen huishoudens in Nederland geen vorm gemotoriseerd transport. Dat is 27 procent van de huishoudens. Onder motorvoertuigen verstaat het CBS een (lease)auto, brom- of snorfiets, scooter, motor of bestelauto.

Zoals ook logisch, zijn het met name de huishoudens in de laagste inkomensklasse die geen gemotoriseerd transport hebben. 46 procent van deze groep had in 2016 geen motorvoertuig. Bij huishoudens in de hoogste inkomensklasse komen hele andere cijfers naar voren. Hier blijkt vrijwel ieder huishouden één of meerdere motorvoertuigen te bezitten.

Een andere open deur is dat huishoudens in stedelijk gebied minder snel een motorvoertuig hebben. Het gaat hier om 43 procent van de huishoudens. In dorpjes, waar vaak geen goed openbaar vervoer beschikbaar is, heeft slechts 15 procent van de huishoudens geen motorvoertuig. Die conclusie trekt het CBS door heel Nederland. Hoe meer stedelijke trekjes een gemeente toont, hoe meer mensen geen gemotoriseerd transport hebben.

De universiteitssteden representeren een groot gedeelte de combinatie huishouden met een laag inkomen zonder motorvoertuig. Studenten houden deze cijfers in stand. In Groningen heeft 43,9 procent van de huishoudens met een laag inkomen geen motorvoertuig. In de studentensteden Wageningen en Delft is dat 39,8 en 38,3 procent.

In de gemeente Rozendaal zijn de cijfers weer heel anders. Slechts 5,1 procent van de laagste inkomensgroep heeft geen motorvoertuig. Daarna volgen Renswoude en Staphorst met 6,4 en 7,2 procent. Het populairste motorvoertuig is de auto. Het geliefde brik representeert 95,3 procent van de huishoudens. 30 procent van de huishoudens in Nederland in 2016 had twee of meer auto’s.

Fotocredit: BMW M4 CS via @wouterjeuring op Autojunk