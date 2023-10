CDA wil automobilisten in één keer op de motor!

CDA wil automobilisten op de motorfiets zetten. Net als onze hoofdredacteur dat al jaren probeert.

CDA, ja, die waren er ook nog. Het lijkt erop dat iedereen niet op de partij van iedereen gaat stemmen. Het CDA is een beetje de kop van jut. Dat is niet omdat er geen centrumrechtse kiezers zijn met een enigszins christelijke achtergrond. Nee, er zijn nu twee CDA-vertakkingen.

De Boer Burger Beweging (gaat gek genoeg niet over broodjes vlees) en het NSC wat rijmt op een partij waar Prins Bernhard ook niet vies geweest zou zijn in de jaren ’30.

Pien Meppelink

Maar met een frisse wind van Henri Bontenbal proberen de oud-KVP’ers weer een slagje te slaan. Ditmaal door ons automobilisten tegemoet te komen door ons op de motorfiets te zetten. Voordat jullie allemaal massaal op het toetsenbord beginnen te rammen, het is een hele leuke geste.

Onder de noemer dat bereikbaarheid een basisrecht is, wil Pien Meppelink (de initiatiefneemster van het plan) van het CDA ons tegemoet komen. Sinds de BBB bestaat vindt het CDA mensen uit de provincie ineens óók belangrijk. Dat laten ze nu zien met het voorstel om de 125cc motorfiets legaal te maken van mensen met een B-rijbewijs.

CDA zet automobilisten op de motor

Nu moet je een A1 rijbewijs halen om op een 125cc motorfiets te kunnen rijden. We zeggen motorfiets omdat dat technisch zo is, maar een motor met 125cc is vrij licht. Met een maximum vermogen van 15 pk (op zo’n 130 kilogram) is scheuren er ook niet echt bij.

Maar het is wel handig dat je dus op een lichte motorfiets kunt bewegen met je standaard rijbewijs. Dit is handig voor de buitenlui die wel een rijbewijs hebben, maar geen auto. En voor mensen in de stad c.q. stedelijke omgeving is het ook handig, want met een 125cc scooter ben je meestal het snelst op plaats van bestemming. We zeggen 125cc motor (of scooter), maar dit geldt uiteraard ook voor het elektrische equivalent die je met A1 mag rijden.

En laten we niet vergeten dat we allemaal liever een 125cc scooter voor onze neus hebben die gewoon gas kan geven dan een 45km 50cc scooter die de 50 km/u gewoon niet haalt…

Via: Nieuwsmotor