Geen rijbewijs meer nodig om politieagent te worden

De politie verlangt niet langer van agenten dat ze een rijbewijs hebben.

De selectieprocedure van de politie kent een aantal stappen. Je kunt niet zomaar politieagent worden. Er zijn eisen gesteld aan je fysieke gesteldheid, maar je moet ook over een autorijbewijs beschikken. Of moest. Want die laatste eis komt te vervallen. Daarover bericht de Telegraaf.

Rijbewijs politie

De politie wil het aantrekkelijker maken om agenten te werven. Door het schrappen van de rijbewijs-eis hoopt de Nederlandse politie dat er meer reacties komen op de vacatures. Nu is een agent zonder autorijbewijs niet heel handig in de praktijk, dat snappen ze ook wel. Binnen de opleiding tot agent kun je op kosten van de politie alsnog je rijbewijs halen.

Het is één van de maatregelen die de Nederlandse politie doet om de job aantrekkelijker te maken. Een andere maatregel is een beloning van 1.000 euro voor medewerkers die succesvol nieuw bloed werven. Tegenwoordig zijn politieagenten blijkbaar ook recruiters.

Naast de mogelijkheid om een autorijbewijs tijdens de opleiding te halen, volgt er later nog een aanvullende training om agenten klaar te stomen voor het echt werk. Met een rijopleiding leren agenten beter te anticiperen tijdens onvoorziene situaties. Zoals een plotselinge achtervolging bijvoorbeeld.

Motoragent

Naast politiemensen in de auto heb je ook nog zoiets als motoragent. Hier heeft de politie juist geen tekorten. Sterker nog, de motoropleiding is één van de populairste opleidingen binnen de Politieacademie. De interesse in deze baan is zo groot dat geïnteresseerden in de wacht worden gezet.

Foto: Audi A6 politieauto