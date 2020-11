CEO Ferrari: "Ferrari zal nooit 100 procent elektrisch worden" - Autoblog.nl

Kijk, uitspraken waar we blij van worden: CEO Louis Camilleri zegt dat Ferrari niet volledig elektrisch gaat.

Je hoort het steeds vaker: vanaf moment X wordt een merk volledig elektrisch. Niet alleen omdat dat goed is voor je imago, ook omdat het binnenkort wel lijkt te moeten.

Maar je hebt de meute die die regels volgt, en Ferrari. Laatstgenoemde wil nog wel eens tegendraads zijn. Dus een stelling wanneer het merk volledig elektrisch gaat, kan er niet vanaf. Wat er wel vanaf kan: de stelling dat het merk juist absoluut niet volledig elektrisch gaat. Dat zei Louis Camilleri, CEO van Ferrari, tijdens het presenteren van de derde kwartaalcijfers.

Camilleri zegt dat Ferrari nooit alleen maar elektrische auto’s gaat verkopen. Sterker nog: de CEO van Ferrari die de schoenen van Sergio Marchionne probeert te vullen, denk dat de helft niet eens gaat lukken. Niet in zijn levensspanne. Uit de presentatie:

[…] However, my own sense is that, you know, to sort of say 100 percent electric, that’s pushing things. I really don’t see Ferrari ever being at 100 percent EV and certainly not in my lifetime will reach even 50 percent.

Louis Camilleri