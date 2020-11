Zo wordt jouw klassieke MINI een stil genot - Autoblog.nl

In de categorie ‘dit mag nét wel, toch?’: een leuke variatie op het thema ‘klassieke MINI’ op zijn elektrisch!

Stel: je wil een klassieker rijden. Dan wil je dat meestal voor de toffe motorgeluiden die de oude motoren maakten. Of voor het ouderwetse gevoel. Of de geur van benzine en olie.

Conversie

Volgens die logica zijn elektrische ombouwsets voor klassiekers standaard niet cool. Geen geluid, geen geurtjes en het gevoel dat je met iets moderns onderweg bent. Esthetisch kloppen de auto’s natuurlijk nog wel met hun oude vorm. Het is een beetje als een hologram-concert van André Hazes: het idee is erg tof, maar het is logisch dat je het hart en de ziel mist.

MINI

Het idee is vaker dan niet wel tof. Zo ook het idee van Swind. Dit Britse bedrijf bouwt een klassieke MINI, maar dan elektrisch. Geen Cooper SE, de basis is een klassieke MINI. Het nog altijd iconische oermodel.

Het gaat om 110 pk en 136 Nm aan koppel. Voor een auto die bijna niks weegt is dat lekker vlot. De auto weegt een kilo of 80 meer dan het origineel: 720 kg. De klassieke elektrische MINI sprint naar 100 in 9,2 seconden: niet slecht! Maar deze cijfers kennen we al van toen de elektrische MINI van Swind voorgesteld werd.

Zelfbouw

Want de 100 vooraf gebouwde exemplaren van 79.000 pond per stuk zijn leuk, maar wat nou als je je eigen MINI durft op te offeren? Dan heeft Swind goed nieuws. In plaats van volledig gebouwde MINI’s, kan het bedrijf nu ook jouw eigen klassieke MINI volledig elektrisch maken. Er wordt bijna niks veranderd, enkel de elektrische motor wordt toegevoegd.

Dit is ook een stuk minder prijzig: slechts 8.850 pond. Je gaat je afvragen waar ze ooit die 79.000 vandaan haalden. Bestellen kan op de website van Swind.