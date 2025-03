CEO Volvo: toekomst zonder stationwagons is mogelijk

Vasthouden aan je kernwaarden? Volvo past ervoor.

Echt niks is meer heilig, want er moet geld verdiend worden. Zo werkt de automarkt tegenwoordig, wat weer blijkt. Volvo zou altijd de deur openhouden voor een gamma met al hun bekende modellen. Waar de strategie past bij wat we nu zien met de EX90 en ES90: een elektrische variant van elk model dat ze verkopen. Mooi, dan kan er nu een dakkapel achterop de ES90 geschroefd worden en je hebt pardoes een EV90. Mooi toch? Want stationwagon en Volvo gaan hand in hand. Al jaren.

Toekomst zonder stationwagon mogelijk

CEO Jim Rowan heeft echter slecht nieuws: er gaat in het gamma gesneden worden. En er wordt gekeken naar waar het geld verdiend wordt. Dat is, je raadt het al, bij de crossovers en sedans. Desgevraagd bevestigt Rowan dan ook dat Volvo de estates best in het verleden kan laten. “Het introduceren van nieuwe modellen is lastig en duur, dus kan je beter voortborduren op de modellen die je hebt. Dus waarom een nieuwe V90 introduceren, als je een ander model dat gaatje op kan laten vullen door een kleine verandering?” Daarmee lijkt de CEO te hinten op het feit dat een potentiële V90-koper ook best kan overstappen naar een EX90.

Het staat haaks op een keuze van Volvo UK een jaar geleden. Daar vond het merk het wel mooi geweest en werden de orderboeken gesloten voor de V60 en V90. Daar kwamen ze op terug. Toen ter tijd werd door een woordvoerder van Volvo UK aangegeven dat het ‘een fout was’. “Mensen komen graag naar Volvo om een estate te kopen en als je die niet meer hebt, shoppen ze bij een ander.” Volgens Rowan is dat in het grote plaatje kolder. De SUV’s zijn veel beter volgens hem: groter, hoger en door hun formaat zo veilig als een Volvo moet zijn.

De Volvo- dan wel estate-purist huilt bij een Volvo CEO die desgewenst de stekker trekt uit de ultieme familiebakken. Let wel dat niks bevestigd is, maar de carrière van zowel de V60 als V90 zijn afhankelijk van of er zeer binnenkort een opvolger voor gepland is. De V90 staat eigenlijk al met één been in het graf en dit maakt het niet beter. (via AutoExpress)