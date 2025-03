Meer leuke GTI’s op komst, onder één voorwaarde

Ja hoor, Volkswagen wil zeker wel meer dan één GTI uitbrengen. Dan moeten jullie wel één ding beloven.

Ook al dachten we dat GTX het grote nieuwe elektrische ding van VW ging worden: daar zijn ze alweer mee gestopt. In plaats daarvan wordt de nieuwe reeks Volkswagen-modellen in de ID-serie gewoon voorzien van de naam GTI. En zoals de baas van het merk aangaf: een auto krijgt enkel een historische naam als het past. Dat de ID. GTI en daarmee de ID.2 GTI leuk wordt, is daarmee eigenlijk de belofte van het merk.

ID.1 GTI

Zo krijgen de ID.2 en ID.1 een aangepaste versie van het MEB-platform waardoor ze voorwielaandrijving kunnen krijgen en de ID.2 GTI mag daar van profiteren om het leuk te maken. Nu de ID.Every1 is onthuld die de ID.1 moet voorspellen, is de vraag of daar ook een GTI-versie van komt. Technische baas Kai Grünitz legt uit: dat kan. Technisch is het mogelijk. Het is de vraag of ze het willen, want ze willen eerst even kijken hoe de ID.2 GTI gaat scoren.

Ieniemienie-GTI’tjes zijn altijd een moeilijk verhaal bij Volkswagen. Dat er onder de Golf GTI ruimte is voor een Polo GTI, zo veel is logisch. Daaronder vond Volkswagen in de jaren ’00 dat er ruimte was voor een Lupo GTI, een auto die het moeilijk had. De Lupo en Polo GTI waren namelijk al bijna krek eender qua onderstel, motor en zelfs vermogen (125 pk). De Lupo woog 975 kg, de Polo 984 kg. Over die 9 kilogram doe je dan ook niet moeilijk. Belangrijker nog: de Lupo GTI was een forse klap duurder dan de optioneel als vijfdeurs beschikbare Polo GTI, die sowieso groter was.

Bij de Up! GTI waren de verwachtingen hoog omdat zowel de Golf als de Polo erg ver weg waren gevaren van het idee van een simpele, lichtgewicht hot hatch. À la Golf I GTI, zeg maar. De Up! GTI met zijn 1.0 turbotorretje met 115 pk en leeggewicht van 970 kg was qua cijfers geen gekke deal, alleen verpakt in een (te) dure verpakking. Dit keer niet duurder dan de Polo, maar voor 20.000 euro was een Up! toch net even iets te veel van het goede.

Volkswagen riskeert weer in dezelfde berenklem te stappen met een ID.1 GTI. Hij moet iets extra’s bieden ten opzichte van de ID.2 GTI en niet gewoon hetzelfde recept maar dan minder krachtig zijn. Helemaal met een EV is het lastig om dat vergelijk met de eerste Golf I GTI te maken.

Dus, er komen pas meer leuke GTI’s als de eerste leuke GTI’s worden gekocht. Laten we dus maar hopen dat die ID.2 GTI ook echt leuk wordt, dan kan het portfolio uitgebreid worden. (via Autocar)