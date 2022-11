Champagne op maat voor Bugatti rijders

Geen flesje bubbels van de Appie in een saaie koeler, maar een champagne op niveau! Alleen het beste is goed genoeg voor de klanten van Bugatti.

Gelukkig! Bugatti heeft een groot probleem opgelost voor zijn klanten. Heb je net lekker getoerd in je exclusieve Bugatti Centodieci, kom je thuis staat er een flesje bubbels van de plaatselijke super koud in een bakje ijsklonten. Dat kan natuurlijk niet!

Vrees niet, Bugatti heeft de nieuwste baanbrekende innovatie (letterlijke tekst Bugatti) onthuld in zijn samenwerking met Champagne Carbon: ‘La Bouteille Sur Mesure’. Hiermee presenteren de twee high class merken niet een fles champagne, maar creëren ze een kunstwerk, aldus het merk zelf.

Onbeperkte personalisatiemogelijkheden

Eerlijk is eerlijk, het ziet er waanzinnig uit. Het mooie is, net als bij de auto’s van het merk zijn de mogelijkheden eindeloos. Via de op maat gemaakte ‘Sur Mesure’ service kun je jouw persoonlijke flessenhouder zelf samenstellen. Dan kun je hem er hetzelfde uit laten zien als de Bugatti op je oprit.

Champagne Carbon kijkt goed naar Bugatti en laat zich qua vakmanschap, design en technologie inspireren door de autobouwer. De eerder genoemde Centodieci is niet verkrijgbaar als ‘La Bouteille Sur Mesure’, maar de Mistral, Divo en Chiron zijn wel mogelijk. Ook kun je kiezen voor de Bolide, een conceptcar van het merk.

Flessen van koolstofvezel

Elke champagnekoffer heeft elementen in zich van het model dat voor de koffer als inspiratie dient. Lijnen, rondingen, spoilers, alles komt terug in de koffer. De champagnefles zelf is van koolstofvezel, wat op zich geen verrassing is aangezien het champagnemerk Champagne Carbon heet.

Die champagne zelf is ook niet zomaar een bubbeltje trouwens. Je kunt uiteraard kiezen uit de beste jaargangen van het merk om in je op maat gemaakte koffer te laten opnemen.

Lifestyle ervaring

Alexandre Mea, CEO van Champagne Carbon geeft aan dat ze meer wilden dan alleen champagne, een unieke lifestyle ervaring was het doel.

Hoewel Champagne Carbon en Bugatti een rijke geschiedenis hebben, zijn we altijd op zoek naar manieren om geheel nieuwe ervaringen voor onze klanten te creëren.

Inspiratie

Wiebke Ståhl, Managing Director bij Bugatti International vindt het vooral interessant hoe Champagne Carbon inspiratie op doet bij Bugatti.

Of het nu gaat om het ontwerp, de technologie of de materialen die we gebruiken. Toen ze de verscheidenheid aan opties zagen die Bugatti biedt in zijn ‘Sur Mesure’-programma, sprongen ze meteen op het idee en wilden ze iets soortgelijks aanbieden voor de champagne en flessen die voor Bugatti zijn gemaakt. Deze zeer geïndividualiseerde en luxueuze flessen zullen perfect passen bij de hypersportwagen van elke klant.

Nou, het is bijna tijd voor de vrijmibo, maar wij trekken gewoon een proseccootje open van de Jumbo. Dan dromen we even weg bij de prachtige beelden van de champagne voor de happy few.