Heiligschennis? Deze Ferrari verruilde zijn V8 voor een Honda vierpitter

Je kunt lang wachten tot de VTEC inkickt, want dat zit er niet meer op.

Een engine swap is een heidens karwei, maar daar krijg je wel veel voor terug. Een unieke auto met – meestal – meer cilinders. En hoe meer cilinders, hoe beter, nietwaar? Toch zijn er ook engine swaps die juist voor minder cilinders gaan. Eerder deze week schreven we al over een 911 met een viercilinder, maar er is ook een Ferrari 308 GTB met een viercilinder.

Om maar met de belangrijkste vraag te beginnen: waarom zou je in vredesnaam een viercilinder in een Ferrari willen in plaats van een V8? Nou, volgens Mike Burroughs van StanceWorks is de V8 uit de Ferrari 308 GTBi helemaal niet zo fantastisch. Volgens hem is het een te zwaar blok, met te weinig vermogen. Daar heeft hij een punt.

Net als Ferruccio Lamborghini destijds dacht Mike: ik kan het beter. Hij besloot de Ferrari V8 te vervangen door een Honda K24-blok. Inderdaad, een 2,4 liter viercilinder. Dat klinkt niet direct als een upgrade, maar wees niet te snel met je oordeel.

VTEC heeft het veld moeten ruimen (onder andere vanwege gewichtsbesparing), maar er is wel een dikke Garrett-turbo voor in de plaats gekomen. Deze moet er voor zorgen dat deze viercilinder er meer dan 1.000 pk uitperst. Dat is een serieuze upgrade, want de V8 in de 308 GTBi levert maar een schamele 205 pk.

Qua vermogen is deze viercilinder dus zeker geen achteruitgang. Qua gewicht en betrouwbaarheid evenmin. Het enige nadeel is misschien het geluid, maar vergis je niet: deze vierpitter klinkt bruter dan je denkt.

Zoals je op de foto’s ziet is de motor niet het enige wat er aangepast is. De van origine gele Ferrari is nu wit en voorzien van een brute bodykit, een joekel van een carbon fiber vleugel en vijfspaaks Rotiform-velgen.

Deze controversiële Ferrari is nog een ‘work in progress’, maar de auto staat nu alvast te shinen in Las Vegas op de SEMA. Mike Burroughs is echter meer van plan. Hij wil er gewoon mee op de openbare weg rijden én hij wil ermee gaan racen.

Hoe dit hele project tot stand is gekomen en de verdere vordering, check je op het YouTube-kanaal van StanceWorks.

Met dank aan @absolute.rowan voor de foto’s vanuit Vegas!