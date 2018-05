Champions League-winnaar Benzema koopt Chiron

Wanneer je collega aanbeveelt er ook eentje te halen.

Als je collega een goede auto heeft, dan bestaat de kans dat hij in zijn enthousiasme je kan overhalen om dezelfde te kopen. Bij de gemiddelde koffiecorner gaat het dan om een Volkswagen Golf of een Mazda CX-5. Bij voetballers draait het om Bugatti’s en Bentleys.

Real Madrid-ster Cristiano Ronaldo deed zichzelf eerder een Bugatti Chiron cadeau. Collega Karim Benzema zal ongetwijfeld een ritje hebben meegereden. Blijkbaar beviel de auto goed, want na een aanbetaling van drie miljoen heeft Benzema nu ook een Chiron. Een mooie beloning op de winst van de Champions League, afgelopen weekend in Kiev. De Franse aanvaller nam de auto echter vorige week, dus voor de wedstrijd, in ontvangst. Het is niet de eerste Bug voor de voetballer. Hij kocht eerder een Veyron.

In tegenstelling tot Ronaldo is Benzema geen man van de schijnwerpers. Zijn sociale media kanalen staan bol van familie- en voetbalfoto’s. Met de komst van de Chiron kon hij het toch niet laten een plaatje te delen en waarom ook niet. Of de 30-jarige voetballer zich het volgende seizoen nog steeds een collega van Ronaldo kan noemen is afwachten. Het afgelopen seizoen was voor Real Madrid en zeker voor Benzema, op de CL overwinning na, alles behalve geslaagd.

Fotocredit: Karim Benzema op Instagram