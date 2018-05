Tesla Model 3 doet bijna 1.000 kilometer op één lading

Een nieuw record! Moest daarna wel afgesleept worden.

Het uiterste uit de Tesla-sinaasappel persen. Het lijkt een dingetje te worden, want er is wederom een serieuze hypermiling poging ondernomen. Het huidige record werd eerder deze maand gereden door een zekere Sean Mitchell, die 830 kilometer ver wist te komen met zijn Model 3.

Dit weekend heeft Mitchell een nieuwe poging ondernomen en met succes. Hij wist samen met Erik Strait een serieuze prestatie te leveren met zijn Tesla. De heren reden een route met weinig hoogteverschillen in Denver, Colorado. Het ging hier om een rondje van ongeveer een mijl die telkens opnieuw werd gereden met een snelheid tussen de 30 km/u en 50 km/u.

De auto werd enkel gestopt om af en toe het toilet te bezoeken. Eten en drinken werden door een vriend langs de kant van de weg met een net naar binnen gevist. In 32 uur reden de twee 606,2 mijl op één lading. Dat komt neer op 975 kilometer.

Het maximale vragen van de Tesla Model 3 vond de elektrische auto geen goed idee. Na afloop weigerde de Tesla weer op te laden. De auto moest worden weggesleept naar een Tesla Center voor een check. De poging trok ook de aandacht van Tesla CEO Elon Musk, die uiteraard via Twitter van zich liet horen.

Final #Model3 hypermile numbers from @teslainventory and I: 606.2 miles (975 km), 66 kWh, and 110 wh/mi, and 32 hours of driving. At its peak it was 108F in the cabin with no a/c running. Thank you @Tesla and @elonmusk for making such an incredible piece of machinery! pic.twitter.com/Z1LJk4Ligk

— Sean M Mitchell (@seanmmitchell) May 27, 2018