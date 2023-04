Man mag vijf jaar lang geen auto aanraken

Een man blijkt verslaafd te zijn aan het aanraken van auto’s. Dat is hem echter verboden.

Iedereen heeft een hobby nodig. Maar sommige hobby’s zijn wat handiger en onschuldiger om te hebben dan andere. Paul Priestly is een man die een hobby heeft die in de tweede categorie valt. De man is namelijk volgens zijn raadsmannen verslaafd aan auto’s aanraken…en dan alles erin stelen, soms inclusief de auto zelf.

Priestly is nu 44 en zijn boevige hobby is juridisch gedocumenteerd vanaf zijn 15de levensjaar. Volgens ITV heeft de beste man honderden gevallen van diefstal op zijn kerfstok/strafblad. Vorig jaar juni werd de beste man weer eens ontslagen uit de gevangenis. Echter gold toen nog een straf stammend uit 2018 die Priestly verbood om auto’s aan te raken.

De Modus Operandi van Priestly is namelijk kennelijk gewoon allemaal deurhendels proberen, totdat hij een auto vindt die niet op slot staat. In maart liep de periode van vijf jaar dat Priestly geen auto’s mocht aanraken af. En je zult het niet geloven: meteen sloeg de boef weer toe. Helaas voor hem werd een en ander geregistreerd op camera.

Priestly heeft nu wederom een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden te pakken. Hij hoeft niet meteen weer de bak in. Wel is er opnieuw een periode van vijf jaar geen auto’s aanraken opgelegd door de rechter. Tevens moet Priestly een 10-daags programma doorlopen om behandeld te worden voor zijn wangedrag. Tenslotte mag hij zich tot 2027 niet voor elf uur ’s ochtends of na zes uur ’s avonds in de openbare ruimte bewegen.

De politie heeft medelijden met Paul, maar zegt tegelijkertijd dat zo lang hij de wet overtreedt, ze hem daar ook voor zullen vervolgen:

We will continue to work with him, alongside probation and other agencies, to try to steer him away from criminality; however, for as long as he chooses to commit a crime, we will continue to put him before the courts.

Britse rozzers