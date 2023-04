Gave auto’s zijn ten dode opgeschreven

Harde cijfers laten het zien: gave auto’s zoals roadsters en coupé’s zijn ten dode opgeschreven.

Het zal je wellicht opgevallen zijn als je verknocht bent aan cabrio’s en coupé’s; de spoeling is tegenwoordig dun. Als je een SUV of Crossover wil kan je overal terecht. Maar waar ieder merk vroeger ook nog wel iets had voor de liefhebbert, is dat al lang niet meer het geval. Bij Volkswagen bijvoorbeeld zijn we inmiddels aanbeland bij de Golf 8. Maar de laatste cabrio was de Golf 6. En ook de Eos is al acht jaar niet meer leverbaar.

Nu heeft Volkswagen nog de T-Roc cabrio. Maar ja, dat is een CUV. Bij andere merken is het niet anders. Normale cabrio’s, laat staan echt sportieve bleppers, zijn er bijna niet meer te vinden. De tijden van de MR2, Celica, Scirocco, Manta, MGF, Spider, Barchetta enzovoorts, zijn voorbij.

De reden hiervoor is simpel. De vraag is namelijk gewoon opgedroogd. Ook in markten waar de sportieve open auto ooit groot was, zoals Amerika. De website goodcarbadcar heeft de minst goed verkopende modellen van 2022 in kaart gebracht. En wat schetst de verbazing (niet): hier staan nogal veel roadsters en coupé’s bij.

De splinternieuwe Mercedes SL bijvoorbeeld, deed in Amerika vorig jaar maar 2.027 exemplaren. Daar kan de schoorsteen niet van roken. Er werden er minder van verkocht dan van de Toyota Mirai. En dat terwijl er alleen in California en Hawaii waterstof tankstations te vinden zijn.

Het kan echter nog (veel) slechter. De Hyundai Veloster N ging 1.920 keer over de toonbank en de Infiniti Q60 coupé 1.846 keer. Nu zijn dat Aziatische lekkernijen waarvan wij met onze Europese bril op geen wonderen verwachten. In Nederland worden beide modellen vanwege gebrekkige vraag überhaupt niet verkocht. Echter, beide verkopen in Amerika beter dan de BMW Z4. Die werd in ‘Murica namelijk maar 1.565 keer verkocht in 2022.

De Lexus LC verkocht 1.387 keer, de Jaguar F-Type 1.366 keer. De Audi TT coupé ging slechts 461 keer over de toonbank. Niet eens veel meer dan de 299 exemplaren die grote broer R8 deed. De Acura/Honda NSX verkocht 298 keer. Het zijn schrikbarend lage aantallen. Voor alle genoemde modellen geldt dat ze bij de 25 minst goed verkopende van Amerika behoren.

Het is dus niet per se dat men het niet koopt omdat er geen aanbod is, want dan zou je verwachten dat het aanbod wat er wel is keihard gaat. Geen wonder dus ook dat fabrikanten niet meer honderden miljoenen investeren in een tweezitter die niemand koopt. En dat degenen die dat nog wel doen, openlijk twijfelen of het de laatste keer moet zijn. Ook bij BMW is het feest vermoedelijk spoedig voorbij. De huidige Z4 is om kosten te drukken zoals bekend samen ontwikkeld met Toyota. Maar bij dit soort aantallen, gaat een opvolger er niet komen.

Dat roept de vraag op: waarom is onze smaak opeens zo veranderd? Is het het gebrek aan elektrische roadsters/coupé’s? Durven we ons opeens gezamenlijk niet meer te vertonen in een auto waarin je ’te koop zit’? Of is er iets anders aan de hand? Laat het weten, in de comments!