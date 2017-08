Check 8 gave spots op Circuit Zandvoort

F1-minnend Nederland wacht nog steeds tot de Formule 1 het circuit in de duinen aandoet, maar in de tussentijd geven we je een paar fraaie spots om bij weg te dromen.

We kunnen Circuit Zandvoort moeilijk Formule 1 proof noemen. Desalniettemin is het zeker een fotogenieke baan. Het glooiende landschap, de Tarzanbocht, de hoofdtribune en ga zo maar door. Reminder: komende week staat de DTM-race aldaar op het programma, zeker de moeite waard om een kijkje te nemen!

Klein puntje: we hebben alleen spots meegenomen van auto’s die daadwerkelijk op het circuit zelf rijden. Het kan maar gezegd zijn.

1. Porsche 911 GT3

2. Rokende BMW 3-serie E30

3. Ferrari 430 Scuderia

4. Porsche Cayman GT4

5. Saker V8 Diesel

6. Renault Alpine GTA V6

7. Ford GT40

8. Porsche GT3 RS