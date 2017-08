Vergeten accessoires: de curb feelers

Tenzij je in de hotrod scene zit heb je waarschijnlijk zelden met deze dingen te maken.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw werden auto’s nog weleens uitgerust met de fameuze white walls: banden met witte wangen die oneindig bijzonder cool oogden op de wagens die destijds werden geproduceerd. We durven zelfs te stellen dat Amerikanen uit die tijd per se op white walls moeten rollen. Anders klopt het plaatje gewoon niet.

Wit is “nogal” besmettelijk en om te voorkomen dat die dingen binnen de kortste keren onder de smurrie zaten (en ter bescherming van de hub caps) kregen veel auto’s zogeheten curb feelers. Deze flexibele staafjes maakten een schrapend geluid zodra ze een stoeprand raakten. Dat was voor de bestuurder het teken om de andere kant op te sturen en de banden te behoeden voor mogelijk vuil of beschadigingen.

Curb feelers werden en worden soms op alle vier de geplaatst, soms alleen bij de voorwielen en soms alleen aan de passagierszijde. Ze zijn nog steeds te bestellen op internet en als je af en toe ziet hoe de velgen van sommige auto’s eraan toe zijn, is het misschien nog niet eens zo’n slecht idee om ze te herintroduceren.

Tegenwoordig werken elektronische oplossingen natuurlijk een stukkie beter en ze springen wat minder in het oog, maar we vonden het toch de moeite waard om die goeie ouwe curb feelers eens onder de aandacht te brengen.