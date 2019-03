Check de ‘vier uitlaten’ van de nieuwe pretentieuze Passat

Binnenkort is dit pakket inbegrepen bij de lease van je nieuwe 1.4 TSI.

In een wereld waar design vreemde vormen begint aan te nemen, kun je voor een recht-toe-recht-aan ontwerp nog steeds terecht bij VW. De gefacelifte Passat is aangepakt, maar je moet goed zoeken. Ze zouden het bij BMW een life cycle impulse noemen. Nou is de Passat op zich nog redelijk in lijn met de rest van het VW-gamma, dus grote veranderingen zijn helemaal niet nodig.

Zoals altijd staat er ook een R-Line in de prijslijsten. Dat is Volkswagens benaming voor sportieve pakketjes die de auto dik doen ogen, maar met zowat elke motor besteld kunnen worden. Een hete Passat is er immers sinds de R36 niet meer geweest. Er is nog wel een 272 pk sterke tweeliter TSI beschikbaar, maar laten we eerlijk zijn: de badge ‘R-Line’ zal eerder prijken naast de badge ‘1.4 TSI’. Of R-Line kopers halen de motorbenaming eraf, nog erger.

De dikste TSI met 4MOTION is de Passat die VW meeneemt naar Genève. Nieuw voor de R-Line is een sierstuk in de bumper waardoor de auto vier uitlaten lijkt te hebben. Wat ons betreft een dieptepunt, maar hey, wat de koper wil natuurlijk.