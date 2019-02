VW geeft de Passat een facelift

Er zijn zowaar verschillen te ontwaren!

Het D-segment staat hevig onder druk. Links en rechts kiest de traditionele middenklasse sedan-klant niet meer voor een, eh, middenklasse sedan. Aan de ene kant neemt de (gaan we weer) crossover toe aan populariteit, aan de andere kant is premium helemaal hip. Dat is op zich ook niet gek. Veel van deze auto’s worden geleased. De leaseprijs is mede afhankelijk van de afschrijving. Een niet-premium sedan schrijft veel harder af dan een premium sedan. Ergo: qua leaseprijs is het verschil tussen premium en niet premium niet zo groot als de aanschafprijs doet vermoeden. Het resultaat: overal C-Klasses en Qashqai’s.

De Volkswagen Passat heeft daar altijd een beetje tussenin gestaan. Iets hoger dan de reguliere middenklassers, niet alleen qua beleving maar ook qua prij, maar ook hier geholpen door een gunstige leaseprijs. Het is daarom ook de afgelopen jaren veruit de populairste auto in zijn klasse geweest, terwijl de meest traditionele concurrenten het erg zwaar hebben. Inmiddels is het huidige model alweer een tijdje op de markt, waardoor Volkswagen zich genoodzaakt voelde om de auto even fijn te slijpen.

De grootste verschillen zien we aan de voorkant. De Passat heeft andere koplampen, een nieuwe grille en een afwijkende bumper. Heel schokkend is het allemaal niet, maar zet ze naast elkaar en je ziet duidelijk de verschillen. Verder is er keuze uit nieuwe kleuren en velgen. Een typische mid-life refresh, dus. Het interieur is ook iets strak getrokken. Er zijn niet alleen nieuwe bekledingen, ook zijn de gebruikte materialen hoogwaardiger. Net als andere VW’s en Audi’s zien we een nieuwe versie van de Digital Cockpit. Leuk voor muziekliefhebbers: er is een Dynaudio audioinstallatie leverbaar met 700 Wat. Tevens heeft de Passat nu een Digital Cockpit.

Nieuw voor 2019 is ‘IQ-Drive’. Het is de verzamelnaam voor alle assistentiesystemen, zoals de actieve cruise control. In samenwerking met Travel Assist en Lane Assist is het mogelijk deels geautomatiseerd een snelheid van 210 km/u te rijden. Dan moet je natuurlijk wel een Passat hebben die 210 km/u kan halen. Compleet nieuw is de 2.0 TDI Evo. Deze diesel is niet zo zeer heel erg sterk (nog altijd 150 pk), maar volgens Volkswagen heel erg zuinig en schoon. De 2.0 TDI Evo is de eerste van een compleet nieuwe generatie dieselmotoren. Verder zijn er de bekende TDI-motoren met 120 pk, 190 pk en 240 pk.

Een Passat op benzine is ook mogelijk. De Passat is met drie TSI motoren leverbaar: 150 pk, 190 pk en 272 pk. Ook is er een nieuwe Passat GTE. Daarbij is de techniek iets fijn geslepen. De Passat GTE kan nu 70 km op een lading stroom rijden heeft met 218 pk meer vermogen tot zijn beschikking. Ongeacht de motor heeft elke Passat nu een artikelfilter en voldoen ze aan de Euro 6d-TEMP emissierichtlijn. Prijzen zijn nog niet bekend. De vernieuwde Passat kunnen we rond de herfst van 2019 verwelkomen.