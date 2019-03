Wachten op de RS6 duurt te lang? ABT helpt een handje

Er kleeft maar één nadeel aan de dikke wagon.

Weinig auto’s combineren populariteit en ‘bijzonderheid’ zo goed als de RS6. Er wordt dagelijks wel minstens één fotoset op Autojunk gegooid waarin de dikke Duitse estate te zien is. Er zijn er genoeg dus, maar de auto blijft gaaf genoeg om de foto’s steeds weer te delen. De A6 C7, waarop de nieuwste RS6 gebaseerd is, staat echter niet meer bij de dealer en de nieuwe RS6 is er nog niet. De nieuwe A6 al wel, maar die wordt in het beste geval geleverd met een 3.0 TDI, eh, 55 TDI motor met 286 pk.

Ondergetekende is niet kapot van het design, maar het begint te wennen. Ook de Avant, waarop de RS6 ongetwijfeld gebaseerd zal worden, is met een dikke bodykit best te pruimen. Maar zoals al aangegeven, prestaties zijn in de huidige samenstelling nog matig. Daar komt de Duitse tuner ABT om de hoek kijken. Zij pakken de 55 TDI en geven de auto een performance-boost tot 330 pk. Zo komt hij iets dichter in de buurt van zijn concurrenten, de BMW M550d en de Mercedes E400d.

Diesel-power is niet weggelegd voor de S en RS-modellen van Audi, dus wat dat betreft heeft ABT de krachtigste diesel-Audi in hun arsenaal. De RS6 zal naar verluidt de 330 pk van de ABT verdubbelen, dat geeft een goed beeld van hoe hard het gaat met het aantal pk van nieuwe auto’s.