Check deze dikke boot van Pirelli

De bandenboer steekt een forse teen in het water.

Bandenfabrikant Pirelli doet naast het in elkaar draaien van plakrubber voor je straatauto en F1-auto’s nog veel meer. Zo is het bedrijf onder de noemer Pirelli Design horloge-ontwerper, bouwt het ski’s én niet te vergeten kekke bootjes. Vergeten we nog iets? Ach ja, de kalender!

Terug naar de bootjes. Je kijkt naar de “1900” en het ding is 18,5 meter lang bij een breedte van 5 meter. De 1900 werd gebouw in samenwerking met Tecnorib en zoals je ziet/verwachtte gaat het om een opblaasbare rubberboot, inclusief bandenprofiel. Het ding heeft een vermogen van twee keer 800 pk waarmee een topsnelheid van 83 km/u mogelijk is. Da’s behoorlijk hard op het water! De kruissnelheid bedraagt overigens een nog steeds nette 56 km/u.

Ook aan de passagiers is gedacht. Het carbon dakje boven de cabine heeft een hoogte van twee meter waardoor de voltallige AB-redactie erin zou passen, behalve Übermensch @WillemE. Jammer voor hem, maar iemand moet de site draaiende houden!

We schreven al vaker over boten die (mede) werden ontworpen door autogerelateerde bedrijven. Check dit jacht van Porsche maar eens of deze rappe jongen van Mercedes-AMG.