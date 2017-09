Maserati geeft nieuwe Ghibli en Levante prijskaartjes

Onlangs kregen beide modellen twee nieuwe varianten en uiteraard hebben we de prijzen voor je.

Zowel de Ghibli als de Levante SUV is vanaf nu te bestellen in GranSport- of GranLusso-uitvoering. Die tweede variant is meer gericht op luxe en elegantie, waar de GranSport juist geschikt is voor de meer sportieve bestuurder. De uitvoeringen hebben elk hun eigen styling-kenmerken en uitrustingen. Verder vind je achter de voorwielen de bijbehorende uitvoeringsemblemen zodat de buurman meteen ziet welke versie je onder je bips hebt. De kans bestaat dat de buurman het verschil tussen de Ghibli en Quattroporte niet ziet, maar soit.

Naast die uitvoeringen is de komst van een 3.0 V6 met twee turbo’s het grote nieuws. Deze krachtbron levert 430 pk en 580 Nm. Dit blok wordt leverbaar in de Ghibli S en SQ4 en de Quattoporte S en SQ4. Daarnaast levert Maserati nu standaard Electric Power Steering op de Ghibli, Quattroporte en Levante.

Gauw door naar de prijzen, daar klikte je waarschijnlijk voor. Genoemde bedragen zijn inclusief kosten rijklaar maken en dergelijke.

Maserati Ghibli

Ghibli Diesel € 88.655

Ghibli € 105.209

Ghibli S € 125.927

Ghibli S Q4 € 130.453

Ghibli Diesel GranLusso € 98.668

Ghibli GranLusso € 114.895

Ghibli S GranLusso € 134.729

Ghibli S Q4 GranLusso € 139.256

Ghibli Diesel GranSport € 98.668

Ghibli GranSport € 114.895

Ghibli S GranSport € 134.729

Ghibli S Q4 GranSport € 139.256

Maserati Levante

Levante Diesel € 108.376

Levante 350 € 131.007

Levante 430 € 146.455

Levante Diesel GranLusso € 118.649

Levante 350 GranLusso € 141.280

Levante 430 GranLusso € 155.615

Levante Diesel GranSport € 118.649

Levante 350 GranSport € 141.280

Levante 430 GranSport € 155.615

