Dit zijn de nieuwe sloffen van Italiaanse diplomaten

Je land vertegenwoordigen, zo doe je dat.

Verstokte F1-fans weten waarschijnlijk al dat Pirelli onlangs een lijn banden gepresenteerd heeft waar zo’n kek gekleurd streepje op staat in dezelfde stijl als op de F1-banden. Voor de Italiaanse bandenfabrikant is het een manier om hun betrokkenheid in de F1 om te zetten in klinkende munt, maar ik heb er zelf een beetje gemengde gevoelens bij. In de F1 vind ik het wel tof dat je de bandencompound kan bepalen aan de kleur van het streepje op de wang, maar voor straatauto’s wordt het al snel kitscherig. Je buurman lacht je waarschijnlijk vierkant uit als je hem vertelt dat je vandaag op de ‘supersofts’ naar de kantoortuin scheurt.

Het nieuwste ‘streepjes op banden’-concept van Pirelli lijkt me echter wel een puik plan. Op deze banden geen paarse, rode, gele, witte, blauwe of groene bies, maar de kleuren van de Italiaanse vlag. Op de ene helft van de band prijkt een groen streepje, aan de andere kant een rood streepje. De twee striepkes worden onderbroken door witte logo’s. Wat echter vooral tof is aan de banden, is dat ze ter beschikking worden gesteld aan Italiaanse diplomaten. Kijk, dat is nog eens je land vertegenwoordigen in stijl.

De kleurrijke sloffen worden beschikbaar gesteld aan leden van het Italiaanse corpo diplomatico werkzaam in de landen Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanië, Zwitserland, Japan, China, Rusland, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Your move, Rutte/Vredestein.