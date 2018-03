Check deze unieke cabrio-prototypen van Volkswagen

Met de lente op komst toonde Volkswagen op de TechnoClassica een reeks cabriolet-studies.

Ten eerste: wat jammer dat open versies van de Corrado en 411 nooit in productie zijn genomen! Volkswagen en cabrio’s zijn al onafscheidelijk sinds de Kever-cabriolet uit de beginjaren van het concern. Met de Golf I cabrio vestigde VW definitief zijn naam op het gebied van open auto’s. Vanaf zijn introductie in 1979 was de Golf cabrio een verkoopknaller. Het was zo’n succes dat Volkswagen van de tweede generatie Golf geen open versie uitbracht, maar gewoon doorging met de productie van de dakloze Golf I, tot de open Golf III hem afloste. De rode exemplaren kregen door hun rolbeugel de liefkozende bijnaam ‘aardbeienmandje’.

Karmann

Maar behalve met de Golf is Volkswagen ook in de weer geweest met bij andere modellen het dak eraf te halen. Dat ging in samenwerking met carrosseriebouwer Karmann in Osnabrück die de cabrio’s voor Volkswagen bouwde. Veel prototypen zijn trouwens door Karmann zelf geïnitieerd, in de hoop de Volkswagen-directie te overtuigen en Karmann de productie te gunnen. Die studiemodellen staan op de beursvloer van de TechnoClassica in Essen.

Al ruim voor de Golf had Volkswagen de Karmann Ghia als cabrio. Van de grotere broer van de Karmann Ghia, de Typ 34, verscheen op de IAA in 1961 ook een cabrio. Het bleef bij dat ene showmodel. Op diezelfde IAA in 1961 stond ook een cabrio-versie van de 1.500 Typ 3. Zo werd een gewone gezinswagen ineens een hebbeding. Dat gold ook voor de latere 411 cabriolet uit 1968. Opvallend is dat de Typ 3 en de 411 best ruim zijn met vier volwaardige zitplaatsen.

Geen rolbeugel

Al deze studiemodellen op de TechnoClassica delen één eigenschap: ze zijn nooit in serieproductie gegaan. Ze werden gebouwd als showmodel en om de interesse van het publiek te peilen. De markt voor open auto’s is nu eenmaal klein en Volkswagen wilde er alleen aan beginnen als het voldoende aantallen kon wegzetten. Dat kan alleen als een auto ook in de Verenigde Staten op de markt kan komen, vertelde een Volkswagen-medewerker die nog bij Karmann in Osnabrück heeft gewerkt.

Bij de oudere modellen was het ontbreken van de rolbeugel een probleem, want de Amerikaanse veiligheidseisen zijn een stuk strenger dan de Europese. Destijds was de voorruitomlijsting nog niet sterk genoeg om de auto te dragen bij een koprol, en vliegensvlug uitklappende rolbeugels achter de stoelen waren er uiteraard ook nog niet.

Corrado Roadster

Kort nadat de Golf-cabrio op de markt kwam, zette Volkswagen zijn nieuwe, ruimere broer Jetta in het zonnetje door ook daar een cabrio-studie van te maken. Dit model uit 1980 oogt erg geslaagd en heeft een groot voordeel ten opzichte van de Golf. Zelfs met het dak ingeklapt blijft de kofferruimte lekker groot, zo demonstreerde de Volkswagen-medewerker. Bij de Golf vult het dak vrijwel de hele kofferbak. Karmann bracht alle verstevigingen die de Golf kent ook op deze Jetta-studie aan, kleedde hem aan als GLS-uitvoering met de 1,5 liter motor en zo staat er een heel complete auto die helemaal in verhouding is.

De jongste telg uit de reeks studies is de Corrado Roadster uit 1989. Dit experiment dateert van toen de Corrado nog maar net op de markt kwam. Het is een echte studie, want ondanks het typeplaatje met ‘G60’ zit er geen motor in, verklapt de VW-medewerker. Hij heeft hem zelf met de hand de beursvloer op moeten duwen. In 1993 bouwde Karmann nog een tweede Corrado Roadster waar wel een motor in zat, de bekende 2.0 liter met 115 pk.

Wie deze unieke cabrio-prototypen en museumstukken bij elkaar ziet staan kan alleen maar concluderen dat er in Wolfsburg wat vaker een ‘Ja’ in plaats van ‘Nein’ had moeten klinken.

Met dank aan Robert van den Oever en Maarten van der Pas voor deze bijdrage.