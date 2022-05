Tesla-rijder kleeft al 8 weken (!) aan een laadpaal in Amsterdam

Een eigenaar van een Model 3 doet een poging het record laadpaalkleven te verbreken.

Auto’s zijn heel leuk, maar ze kunnen ook enorme bron van ergernis zijn. Met de opkomst van de elektrische auto is er een nieuw bloeddrukverhogend fenomeen bijgekomen: het laadpaalkleven. EV-rijders die onnodig lang een laadplek bezet houden kunnen bij hun mede-EV-rijders het bloed onder de nagels vandaan halen.

Een half uurtje langer op een pek staan is nog tot daaraan toe, maar een Amsterdamse Tesla-rijder maakt het wel heel bont. De auto in kwestie hangt namelijk al 8 weken aan een laadpaal. En hij staat er momenteel nog steeds. De spinnenwebben hangen er inmiddels aan.

De vraag is: waar hangt de eigenaar uit? Een van de buurtbewoners heeft haar beklag gedaan bij de gemeente (en bij NH Nieuws). Zij kreeg te horen dat de beste man met vakantie is. Er zit daarom niets anders op dan wachten tot het de eigenaar behaagt zijn Tesla weer weg te halen.

Het interessante is: de Tesla-eigenaar is weliswaar asociaal bezig, maar heeft niets illegaals gedaan. In Amsterdam is het namelijk niet verboden om je auto langer dan nodig aan een laadpaal te hangen. En een parkeerboete is ook niet aan de orde, want het gaat om een gratis parkeerplek.

Acht weken lang gratis parkeren in Amsterdam, aan een laadpaal: het kan dus gewoon. De gemeente heeft wel aangegeven contact op te nemen met de eigenaar als hij terug is, maar het is nog maar de vraag of er consequenties volgen.

Binnen de Nederlandse wetgeving is het trouwens wél mogelijk om laadpaalklevers aan te pakken. Vorige maand kreeg een MG-rijder in Noordwijk namelijk een boete van €95 nadat hij twee uur te lang aan een laadpaal hing. Hij ging hiertegen in beroep, maar tevergeefs. Het Gerechtshof bepaalde dat hij die €95 gewoon moest lappen.

Bron: NH Nieuws