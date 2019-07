Circuit Zandvoort wacht nog op verlossende antwoord

Het zal toch wel doorgaan in 2020?

Uit de reacties onder sommige artikelen kunnen we opmaken dat niet iedereen groot fan is van Prins Bernhard junior. De stenenschuiver en connaisseur van de betere brillen komt misschien niet altijd even handig over en mist daarom wellicht een beetje ‘de gunfactor’. Of misschien is het gewoon die goede oude Hollandse jaloezie die de man die met een zilveren lepeltje in de mond geboren is parten speelt. Doch linksom of rechtsom moet je het Prins Bernhard gewoon nageven: hij en zijn team hebben toch maar mooi de droom waargemaakt om de Formule 1 terug te halen naar Zandvoort.

En wees eerlijk, wie had écht gedacht dat dat mogelijk was? Tuurlijk, Max Verstappen is de grootste Nederlandse publiekstrekker ooit en dat is prima te vermarkten. Maar dan nog waren er veel hordes te nemen. Als het circuit Zandvoort een auto zou zijn, dan was het er eentje die ‘wat werk’ nodig heeft. Daarnaast zijn er nog de traditionele spelbedervers van de overheid en belangengroepen. We leven immers in een land van CO2-tax, geluidsdagen en GroenLinks. Maar de Grand Prix verzamelde zoveel momentum, dat zelfs de grootste geitenwollensokken er nu niks meer over durven zeggen, uit angst het electoraat te vervreemden. En dus kan volgend jaar, na augustus 1985…Wacht…Wat? Oh, het circuit moet nog goedgekeurd worden door de FIA? Dat is nog niet gebeurd dus? Hmmm.

Jazeker, net als je denkt dat alle hordes genomen zijn, doemen er weer nieuwe op. Zoals bekend wil (en moet) Zandvoort aanpassingen doen aan het circuit om het F1-ready te maken. Die plannen zijn al lang bekend, maar nog helemaal niet goedgekeurd door de FIA. De FIA’s nieuwe honcho Michael Masi laat aan motorsport.com weten dat de circuitcommissie zich hier nog even over moet buigen:

Dit proces loopt nog. We hebben om nog wat meer informatie gevraagd.

Het is een normale reactie om nu enigszins ongerust te worden. De FIA is namelijk grotendeels Frans en we noemden hierboven het woord ‘circuitcommissie’. Vooralsnog is er volgens Masi echter geen reden tot panikeren. Er zou sprake zijn van een ‘open dialoog’. Als Zandvoort door alle brandende hoepels springt die de FIA ophangt, kan goedkeuring alsnog ‘snel gebeuren’. Misschien willen ze wel een spekglad dragstripje naast de baan hebben. Hoewel, dat zou leuk zijn en we hebben het over de FIA, dus die kans is eigenlijk klein. Hoe dan ook: heb jij er vertrouwen in dat het allemaal goedkomt, of wordt onze Prins na het overwinnen van de Nederlandse bureaucratie dadelijk op de valreep nog genekt door de Franse?