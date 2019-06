Deze 8 krachtbolides hebben minder pk dan een Mustang

Een lijstje vol lekkers, qua kracht wordt het echter allemaal afgetroefd door een (naar verwachting) relatief goedkope sportauto uit Detroit.

Bang for your buck. Hét motto voor muscle cars. De beesten met V8 worden steeds krachtiger, terwijl de prijzen niet eens astronomisch hoog zijn. Daarmee zijn het meestal de muscle-cars die de beste pk/aanschafprijs verhouding hebben.

Met de nieuwe Ford Mustang Shelby GT500 heeft de Amerikaanse autobouwer zichzelf wederom overtroffen. Het is hun krachtigste model ooit en het komt in de buurt van de FCA-broeders (Challenger Redeye en Demon). De 5.2 liter grote V8 in de nieuwe Mustang Shelby levert door zijn enorm grote compressor namelijk 770 pk. Om even een beeld te geven van hoe veel dat is voor het kaliber auto, staan hieronder acht voorbeelden van recente bizar krachtige auto’s die dit aantal niet halen. Let wel, dit betekent niet dat de Mustang ook daadwerkelijk sneller is. De meeste auto’s maken gehakt van de Shelby op een circuit, maar het aantal pk blijft een magisch nummer in de autowereld.

Ferrari Enzo

Oké, deze is met zijn zeventien jaar niet heel recent. We zetten hem erbij voor de beeldvorming: de Enzo was in zijn tijd het equivalent van een NASA-raket met wielen. Uit de 6.0 liter grote V12 kwam 660 pk. Nog steeds is de prijzige Enzo geen zachtaardige auto, maar die 660 is precies 110 minder dan de Mustang Shelby.

Chevrolet Corvette ZR1

De laatste der mohikanen, deze Corvette. De volgende versie van deze iconische Amerikaan krijgt zijn motor achter het bestuurdersgedeelte, maar niet nadat de ultieme versie van de C7, de ZR1, nog even de monden wijd open liet vallen. De eveneens enorme 6.2 liter V8 uit de laatste ‘traditionele’ Corvette levert 766 pk. Het is de Corvette zijn kleine broertje Camaro (ZL1) die bedoeld is om namens GM de Mustang het leven zuur te maken, toch zit de Mustang momenteel vier pk’s boven de Corvette, het topmodel van GM.

Porsche 911 GT2 RS

De ultieme 911 heeft een flinke turboset op zijn 4.0 liter flat-six gekregen, waardoor ook Porsche – hypercars niet meegerekend – de magische grens van 700 pk heeft bereikt. Dat is enorm veel, zelfs voor een Porsche. Toch moeten ze er nog minstens 71 pk bij leveren om de Mustang te ‘verslaan’. Het betreurt ons te zeggen dat dat hoogstwaarschijnlijk niet gaat lukken met een zescilinder boxer…

McLaren 720S

De 720S is de bang for your buck-auto voor middenmotor supercar-standaarden. Zo sensationeel als een hypercar, maar zo geprijsd als een supercar. Ideaal! De auto levert 720 pk uit een V8 met twee turbo’s, wat in principe genoeg is, maar lang niet zoveel als de Mustang Shelby. Zelfs de nieuwe ‘LT’-versie van de 720S, die hopelijk snel komt, zal kijkende naar recente McLaren-versies niet boven de Mustang komen.

Ferrari 488 Pista of F8 Tributo

Zowel de heftige circuit-versie van de uitgaande 488 GTB als de nieuwe middenmotor-supercar van Ferrari halen ook 720 pk uit een 3.9 liter grote twinturbo V8. Je kunt bij Ferrari wél kiezen welke van de twee je wilt, maar het onderspit delven tegenover een Mustang is iets waar je nog geen keuze in hebt in deze prijsklasse. Als je upgradet naar een SF90 Stradale dan laat je Mustang-eigenaren wel ver achter je (1.000 pk), maar het prijsverschil tussen die en een F8 zal ongeveer één Mustang Shelby zijn. Als het niet meer is.





Aston Martin DBS Superleggera

Net zoals de Mustang heeft de meest heftige Aston Martin van het moment zijn motor voorin liggen. De motor is radicaal anders: al meet hij ook 5.2 liter, het is een V12 en hij levert 725 pk. In principe genoeg, maar het is 45 pk minder dan de Mustang. We beginnen nou toch wel een select groepje auto’s te bereiken waarvan je verwacht dat ze zo’n Amerikaans paardje wel kunnen verslaan…

Lamborghini Aventador SVJ

Want nee, ook meer dan 6 ton kostend (in Nederland) supercargeweld van één van de heftigste merken, kan zich maar net meten met de nieuwe Mustang Shelby. Zijn 6.5 liter grote V12 levert eveneens 770 pk, wat de Aventador SVJ precies op het niveau van de Shelby zet. Reken trouwens maar (dit geldt ook voor andere genoemde auto’s hier) dat de SVJ zich ook niet kan meten met het niveau van praktische inzetbaarheid van de Mustang.

Pagani Huayra

Dan hebben we voor u een auto die eigenlijk de Mustang had moeten kunnen uitlachen. Met zijn gigantische AMG-V12 en zijn bizarre aanschafprijs verwacht je een hoop van deze auto, waarvan je ook een hoop krijgt. Bizarre looks, geweldige engineering. Dit is echt de top van het Italiaanse geweld. Het resultaat? 730 pk. Ja: dat zijn er 40 minder dan een goedkoop coupeetje uit Dearborn. Sorry, Horacio. Maar als je team Pagani bent, dan is de topversie van de Huayra, de BC net wel iets krachtiger. Die heeft namelijk 800 pk.

BONUS: Mercedes-AMG C63 S Estate én Alpine A110

Laten we heel eerlijk zijn: als je het hebt over een auto met 770 pk, dan is het aantal auto’s wat minder pk heeft te groot om in een lijstje te zetten. Het gaf ons wel een grappig stukje inspiratie: wat is de meest onverwachte combinatie tussen twee auto’s die samen evenveel pk hebben als een Mustang Shelby? Ondergetekende kiest deze combi: voor de dagelijkse taken een Mercedes-AMG C63 S Estate met een 510 pk sterke V8. Dan heb je nog precies genoeg over voor één van de leukste kleine coupés van dit moment: de Alpine A110. Die haalt 252 pk uit een viercilinder turbomotor, waarmee de combinatie van deze twee wagens uitkomt op 762 pk. Nog steeds moet je dan 8 pk toegeven op de Mustang, maar goed. Zet hieronder in de reacties maar welke twee (of als het je lukt, drie) auto’s met collectief 770 pk jij op je theoretische oprit zou zetten.