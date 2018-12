Rednecks vinden nieuwe sport uit: Tesla-eigenaren belagen

De 'elektrische revolutie' slaat niet bij iedereen aan.

De elektrische aandrijving kent zijn lovers en haters. Uiteraard gaat er niks boven een dikke ronkende V8 voorin, maar dat gaat onmogelijk worden in de toekomst. Helemaal als het aan de overheid ligt, die ziet toekomst in elektrisch rijden. Wat hebben wij autoliefhebbers daar over in te brengen? Helemaal niks.

Een andere groep die waarschijnlijk zichzelf niet zo snel in een EV ziet, zijn de ‘traditionele Amerikanen’. Of Rednecks, zoals iedereen ze beter kent. De mensen die nogal in een cowboyfase zijn blijven hangen, daar waar men blijft zweren bij Country & Western en grote hoeden. Oh ja, aldaar is het ook traditie om dikke dieseltrucks gewoon lekker te laten rijden. Des te meer zwarte rook je Ford F-150 Powerstroke uitstoot, des te beter.

Nee, de rode nekken zijn veelal niet zo gesteld op de ontwikkelingen die plaatsvinden omtrent het elimineren van dieselrook. Helemaal omdat de pionier van dit project het eveneens Amerikaanse Tesla is. Die op den duur ook hun eigen markt willen bedienen, maar tot die tijd is men niet blij met de mensen die in kleine elektrogebakjes de revolutie in stand houden.

In plaats van het probleem in de kiem te smoren, legden de Rednecks de schuld bij de Tesla-rijders. Op Reddit staat het verhaal van een Tesla-bestuurder die bij een Supercharger in Hickory de truckers tegen het lijf liep. Ze blokkeerden meerdere laadpalen en riepen ‘f*** Tesla’. De eigenaar van het pompstation heeft de relschoppers uiteindelijk weggestuurd vanwege irritant gedrag. Maar er wordt gevreesd voor meer gevallen van idioot gedrag door simpele zielen. Coal Rolling, het uitblazen van een grote bak rook in de sidepipes van je truck (filmpje hieronder) komt ook steeds vaker voor bij bestuurders van ‘schone auto’s’. Die krijgen dan de bak rook in hun gezicht.

Het wordt zo erg dat Coal Rolling verboden is in verschillende staten. Het zorgt ervoor dat de cowboys op andere manieren hun statement moeten uiten. Voor zover ze over dat soort dingen kunnen nadenken.