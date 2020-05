Chevrolet Monza RS heeft zeer misplaatste naam

Sommige namen kloppen gewoon niet met de auto. Deze Chevrolet Monza RS is zo’n wagen

Autonamen bedenken is een vak op zich. Een fabrikant moet met een enorm aantal dingen rekening houden. Een autonaam moet aan de ene kant herknebaar zijn en tot de verbeelding spreken, anderzijds moet je er op letten dat de consument geen andere gedachten heeft bij een autonaam. Hallo Fiat Croma!

Abstracte namen

Daarom kiezen merken vaak voor een combinatie van nummers en letters. Een ander optie is abstracte, zelf verzonnen namen: Leganza, Legacy, Diamante, Clio, Ulysse of Rekord. Of je kiest een naam die al iets betekent en je wilt de connotatie leggen tussen de auto en waar de auto voor staat, denk aan de SsangYoung Chairman, bijvoorbeeld.

Chevrolet Monza

En in sommige situaties slaat het compleet nergens op. Zoals de Chevrolet Monza. De Opel Monza die wij in Nederland konden kopen was met zijn grote zes-in-lijn motor en achterwielaandrijving nog enigszins sportief, maar daar is bij deze Chevrolet Monza geen sprake van. Het is een compacte en betaalbare auto.

Bestverkochte auto

Met succes, wat het is de bestverkochte auto in China. De auto heeft alleen weinig met de echte Monza te maken. Ook niet sinds de laatste wijzigingen. De Chevrolet Monza is namelijk nu ook als milde hybride te krijgen. De driecilinder turbomotoren worden voorzien van een 48V-systeem. Het resultaat? Dik 123 pk voor de 1.0 en 163 pk voor de 1.3. Voor de ware purist is er ook een atmosferische 1.5 leverbaar.

Monza RS

In tegenstelling tot de Porsche 911, is de atmosferische motor niet beschikbaar voor de RS-variant. jazeker, er is een Chevrolet Monza RS. Deze is iets sportiever aangekleed. Of de auto daadwerkelijk een tijd neer kant zetten op de Nordschleife van de Nürburgring is bekend noch relevant.

Onix

Voordelen zijn er ook: de Chevrolet Monza RS zal niet naar Nederland komen. De auto is vooralsnog alleen bedoeld voor de Chinese markt. Dat geldt ook voor de Chevrolet Onix, die ook iets is bijgepunt. Over dat kleine sedannetje is zo weinig te zeggen dat Chevrolet ‘m bij de Monza RS heeft ‘bijgemoffeld’. De Chevrolet Onix krijgt een nieuwe 1.3 motor met vijfbak. Techniek uit de jaren ’90, dus.