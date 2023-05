China nu grootste exporteur van nieuwe auto’s

De Chinezen zijn officieel aanbeland op de plek waar we ze altijd al verwacht hadden; als de grootste exporteur van nieuwe auto’s.

Groot staatsman Donald Trump had het al lang door: China wordt de nieuwe wereldmacht. In die zin zou je kunnen zeggen dat China ook het ‘gevaar’ is. Tenminste als je bedenkt dat ze daar wat anders denken over rechten en plichten van burgers dan wij hier gewend zijn. Hoewel het hier ook niet altijd allemaal koek en ei is natuurlijk.

Om een wereldmacht te zijn heb je een aantal dingen nodig. Uiteindelijk is een dik vet leger altijd handig. Maar om dat voor elkaar te boksen is economische macht wel handig. Soldaten moeten immers ook eten. Vanuit die economische en militaire macht volgt dan vrijwel automatisch politieke macht en invloed. Zo mocht Assad dit weekend ook weer aanlsuiten bij een topoverleg met zijn machthebbende vrindjes uit de regio. Gescheidenis wordt opgetekend door de overwinnaars.

En winnen doet China momenteel keihard op de automarkt. Een belangrijke pijler natuurlijk onder de economische macht van een groot land. Niet alleen omdat auto’s een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen, maar ook omdat ze een statussymbool zijn. Niet alleen voor individuele kopers, maar ook voor landen die ze maken. BMW, Mercedes en Porsche zijn natuurlijk geweldige uithangborden voor de Duitse industrie en Duitsland in het algemeen. Niet voor niks willen mannen als Putin en Erdogan graag dat hun landen ook (top)auto’s maken.

Zoals collega @rubenpriest eerder dit jaar al schreef, was 2022 het jaar waarin de Chinezen kwamen. En dat blijkt niet alleen een Nederlandse, maar ook een wereldwijde ontwikkeling. China is in Q1 2023 namelijk officieel de grootste exporteur van auto’s ter wereld geworden. Men neemt het stokje daarmee over van Japan, dat al decennia wereldwijd vertegenwoordigd is met Toyota, Honda, Nissan enzovoorts.

In Q1 wist China 1,07 miljoen auto’s te exporteren, 58 procent meer dan vorig jaar. Japan boekte zelf een plusje van zes procent, maar dit is slechts voldoende voor een totaal van 950.000 auto’s. De groei van China is onder andere te verklaren door twee globale ontwikkelingen: de oorlog in Oekraïne en de EV-wende.

De oorlog helpt China omdat het gigantisch veel auto’s kan verkopen in Rusland. Door sancties verkopen de Europeanen en Amerikanen daar niks/weinig meer. De Japanners zijn ietsje minder hard tegen Rusland als het gaat om okkazies, maar doen mee aan de sancties waar het gaat om nieuwe auto’s. China profiteert en zag de afzet in Rusland verdriedubbelen. Principes zijn duur. Andere grote groeimarkten voor China zijn Australië en -jawel- België. Onze zuiderburen lusten kennelijk wel een Volvo voor minder.

Naast de oorlog is ook de EV-wende goed voor China. Veel Chinese autobedrijven zijn vroeg overgestapt op het maken van EV’s of zelfs -net als Tesla- begonnen als pure EV bouwers. Dat is dan weer de wet van de remmende voorsprong voor de legacies. Vooral markten waar goedkope EV’s in trek zijn als Thailand zijn easy game voor de Chinezen.

Tesla speelt ook nog een rol in dit alles. Via de nog altijd relatief nieuwe Gigafactory in Shanghai, exporteert het Amerikaanse merk naar steeds meer internationale markten, waaronder Canada. Ook al die auto’s tellen mee als China’s nieuwe exportbakken. Het moment waarvan je wist dat het komen ging is dus eindelijk daar. Koop jij vanavond maar vast een portie Babi Ketjap om het te vieren? Of heb je geen zin in een systeem van sociale politie? Laat het weten, in de comments!