China hakt knoop door: rijdt jouw auto je dood, dan ben je zelf fout

Het is duidelijk: rijhulpsystemen zijn er om te helpen, niet om schuld op af te schuiven.

Als je in Nederland met je Tesla tegen een vrachtwagen crasht en vervolgens zegt dat de auto het zelf heeft gedaan, want jij zat lekker aan je bakje kwark achter het stuur, dan kloppen we even bij Tesla aan om verhaal te halen. In China is dat vanaf nu verleden tijd.

In het land waar technische vooruitgang ten koste van alles gaat, en er al meerdere mensen zijn overleden door deze aanpak, wordt er nu aan alle kanten keihard op de rem getrapt. Er komen allerlei eisen bij voordat zelfrijdende auto’s de weg op mogen en er komen zelfs standaarden voor minder schermen en meer knoppen. En hoe goed de technologie in auto’s ook is, de schuld afschuiven op de autonome systemen gaat niet meer lukken. Dat heeft de Chinese hoge raad besloten.

Duidelijkheid boven alles

In China wordt keihard verwacht dat je als bestuurder je verantwoordelijkheid neemt en daadwerkelijk een oogje in het zeil houdt als je een rijhulpsysteem inschakelt. Doe je dat niet en stuurt jouw auto je tegen een betonnen paal, dan ben je zelf fout. Had je maar moeten opletten en moeten ingrijpen toen de auto het vreemde besluit nam.

De logica hierachter is heel simpel: de Chinese hoge raad vindt dat dat rijhulpsystemen namelijk niet meer dan dat zijn: ze helpen je rijden, ze nemen het niet van je over. Dat maakt dat je het ook niet kunt gebruiken om een pogingen te doen om de schuld van het veroorzaken van gevaarlijke situaties of zelfs dodelijke ongelukken op de fabrikant van de auto af te schuiven.

Ook fabrikanten moeten duidelijkheid verschaffen

Tegelijk wordt er verwacht dat autofabrikanten hun best doen om veilige en goedwerkende hulpsystemen maken. Daarnaast moeten ze de werking hiervan en de verantwoordelijkheden goed communiceren. En daar gaat het nog wel eens mis. Een eenvoudig voorbeeld: Tesla vernoemt de Full Self-Driving-optie nog steeds naar iets wat het niet kan: volledig zelfstandig rijden.

In Nederland geldt overigens ook dat de automobilist te allen tijde verantwoordelijk is, zelfs als ADAS-systemen aan staan. Maar de wetgeving laat hier nog wel ruimte voor het aansprakelijk stellen van fabrikanten bij onverwachte, of slechte werkingen. Er is zelfs een grijs gebied open gehouden over aansprakelijkheid voor de wegbeheerder.