Video: Boze truckers komen verhaal halen

gepost om 3 Reacties

Met vrachtwagenchauffeurs moet je niet sollen.

Een man voert een brakecheck uit bij een vrachtwagen. De collega truckers laten het er niet bij zitten en komen even verhaal halen. Broederschap!

  2. Rick-dos zegt

    Lekkere vent die trucker waar het allemaal mee begint. Laat een ander het allemaal even voor hem opknappen. Vind je het gek dat mensen elkaar niet meer willen helpen als je er alleen voor komt te staan als je een ander helpt.

