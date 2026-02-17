Video: Boze truckers komen verhaal halen

Met vrachtwagenchauffeurs moet je niet sollen.
Een man voert een brakecheck uit bij een vrachtwagen. De collega truckers laten het er niet bij zitten en komen even verhaal halen. Broederschap!
Reacties
heckblende zegt
rood bloed
witte sneeuw
boze trucker
Rick-dos zegt
Lekkere vent die trucker waar het allemaal mee begint. Laat een ander het allemaal even voor hem opknappen. Vind je het gek dat mensen elkaar niet meer willen helpen als je er alleen voor komt te staan als je een ander helpt.
por100 zegt
Zou toch lekker zijn als politie en OM zulke zaken 1 of 2 keer publiekelijk behandeld en poging doodslag ten laste legt.
En ja ik weet dat dit filmpje al heel oud is en niet uit NL komt.