China reageert eindelijk op importtarieven!

Waren ze in slaap gevallen door in China? Nee zeker niet, er is nu een antwoord vanuit het verre Oosten op de EU importtarieven

Links en rechts kwamen er al wat signalen uit China. Maar Reuters rapporteert vanmorgen dat er daadwerkelijk een deadline is gesteld door de Chinese overheid.

Nieuwe handelsoorlog over EV’s tussen EU en China?

Wat was er ook al weer aan de hand? Naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd door de EU naar onterechte staatssteun werden er enkele weken geleden nieuwe importtarieven voorgesteld. De EU heeft hiermee het doel om oneerlijke concurrentie te voorkomen op de Europese markt van auto’s die in China geproduceerd worden. De Chinese overheid wordt ervan beticht subsidies aan productiefaciliteiten te gunnen waardoor ze voor een lagere prijs kunnen produceren.

Het zal je niet verbazen dat de geluiden vanuit China zelf anders zijn. Volgens Reuters claimen ze dat ze kunnen produceren vanwege hun geavanceerde technieken en logistieke voorsprong.

De waarheid zal ergens in het midden liggen, maar er ligt een forse maatregel op tafel. Tot 38,1 % importheffing op in China geproduceerde auto’s die naar de EU komen.

In het Chinese World Times wordt nu teruggeslagen met een deadline. Wanneer voor 4 juli dit voor de Chinezen onzalige plan niet van tafel is, dan volgen er maatregelen. En deze maatregelen zouden ook de vorm aan kunnen nemen van importheffingen. En niet zozeer op EV’s, want veel fabrikanten produceren al in China. Nee, het zou ook auto’s met verbrandingsmotoren kunnen treffen. Gesproken wordt over 25% importheffing voor auto’s met een motorinhoud van boven de 2,5 liter. Dit zou natuurlijk alle Amerikaanse import treffen, maar ook de duurdere Duitse modellen.

Of de soep zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend is maar de vraag. Inmiddels staat er overleg gepland tussen de diplomaten van de EU en China. Wordt vervolgd.

via: Reuters