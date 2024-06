Ook McLaren gaat aan de SUV, met dank aan BMW

Een McLaren SUV is toch gewoon iets dat gaat gebeuren.

SUV’s zijn heet, heel erg heet. Het is een beetje als McDonald’s, je weet dat je er slechter van wordt en dat er geen zinnig argument te bedenken waarom je ervoor zou kiezen. Toch, elk merk dat een SUV aan het gamma toevoegt, spint daar zijn garen bij.

Natuurlijk, Porsche heeft de Cayenne al een tijdje, maar ook Lamborghini (Urus), Aston Martin (DBX), Rolls-Royce (Cullinan) en Maserati (Levante) hebben zo’n premium vrachtwagen in de aanbieding. In bijna alle gevallen is het ook meteen de populairste auto van het modelgamma. De laatste toevoeging is Ferrari, dat met de Purosangue óók een crossover aanbiedt. Man, zelfs Lotus (Eletre) heeft SUV!

McLaren SUV

Hebben alle exclusieve sportwagenmerken een SUV? Nee,Gelukkig was er altijd één merk dat dapper weerstand bleef bieden: McLaren. En ja, ‘bleef’. Want het ziet ernaar uit dat ook het brute McLaren over gaat op de SUV. Het gaat niet om zomaar een SUV, maar een Super SUV. Deze zal in samenwerking met BMW ontwikkeld gaan worden, aldus en het Amerikaanse magazine Road & Track.

Het is niet zo dat ze een McLaren-badge op een verlaagde X5 gaan plakken. Nee, ze pakken het op zich wel tof aan. McLaren gaat gebruik maken van de een BMW-platform. Vervolgens monteert de Britse (nu nog) sportwagenfabrikant daar zijn eigen motor en transmissie op. Ook het koetswerk en interieur zijn helemaal McLaren. Het idee is dat de crossover dan automatisch een plug-in hybride zal zijn, waarbij de verbrandingsmotor sowieso van McLaren is.

Positie

Qua positionering zoekt McLaren de bovenkant van de markt op. De McLaren SUV zal dus eerder een concurrent zijn van de Ferrari Purosangue dan de Lamborghini Urus.

Er komt overigens nog meer! Naast een McLaren SUV zijn ze in Woking ook aan het broeden op een elektrische auto. Dat zal géén SUV zijn, maar een supercar. McLaren is met deze supercar heel erg aan het focussen op het gewicht. De bedoeling is dat de elektrische McLaren Supercar minder dan 1.500 kg gaat wegen.

