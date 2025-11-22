Chinees Stellantis-merk gaat Europese merken het nakijken geven

Deze auto belooft een hele goede deal te worden.

‘Als de Chinese merken ons kapot gaan concurreren, dan kunnen we daar maar beter een graantje van meepikken.’ Dat dachten ze waarschijnlijk bij Stellantis, toen ze een belang van 20% namen in Leapmotor. Ook nemen ze de verkoop in Europa voor hun rekening.

Leapmotor lanceert nu een nieuw model, dat heel gevaarlijk kan zijn voor de Europese merken. Het gaat om de B03X, die gepositioneerd is in het razend populaire segment van de compacte cross-overs. Met een lengte van 4,2 meter is de B03X een maatje kleiner dan de Peugeot 2008.

De oplettende lezer vraagt zich misschien af: waarom staat er A10 op deze auto als ‘ie B03X heet? Dat komt omdat de auto zo heet in China. Bij ons gaat dit model B03X heten, dus die naam houden we aan.

Net als de andere modellen van Leapmotor staat deze auto op een eigen platform, dus er is geen technisch verwantschap met de Stellantis-modellen. De basis voor de Leapmotor B03X is een gloednieuw platform voor compacte modellen.

Er zijn nog geen uitgebreide specificaties bekend, maar we weten wel dat de Leapmotor B03X 500 kilometer range krijgt. Dat is bijzonder netjes voor dit segment. Ter vergelijking: de e-2008 heeft 406 kilometer range en de Citroën ë-C3 maximaal 393 kilometer.

Daar komt bij dat de Leapmotor B03X heel betaalbaar moet worden. Hoe betaalbaar? Dat weten we nog niet, maar we kunnen wel een indicatie geven. De Leapmotor B10 is een stuk groter en die kost €27.995. Waarschijnlijk gaat de B03X dus minder dan 25 mille kosten. Dat zou een ijzersterke deal zijn. Concurrenten kosten al snel 30 mille en hebben aanzienlijk minder range.