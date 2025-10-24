Je volgende Opel kan stiekem een Chinees zijn

Stellantis lijkt wat nieuws te gaan uitproberen.

Men zegt weleens: een kat in het nauw maakt rare sprongen. Tegenwoordig zijn er nogal wat automerken die het lastig hebben en daardoor vreemde keuzes maken. Bij het grote autoconcern Stellantis gaat het ook niet van een leien dakje waardoor er creatieve nieuwe ideeën ontstaan.

Volgens de laatste geruchten gaat Stellantis iets nieuws proberen. Je kunt het merk van de STLA-platformen die onder zo’n beetje alle nieuwe modellen zitten. Het bedrijf zou nu de Chinese basis van een goedlopend merk binnen de organisatie nemen, er de styling van een ander merk op plakken en ziezo: een nieuwe verkooptopper.

Of om het op een directere manier te beschrijven: Opel overweegt om de Leapmotor B10 te rebadgen naar een nieuw Opel-model. Dit heeft een ”hooggeplaatste persoon binnen Stellantis” aan Automobilwoche verteld.

Gaat Leapmotor dan zo goed?

Je zou het misschien niet verwachten, maar het Chinese Stellantis-merk doet prima zaken. In het eerste halfjaar van 2025 verkocht het merk ruim 220.000 auto’s. Daarmee is de productie gedurende de hele looptijd over de één miljoen gegaan. De prima verkopen zorgen ervoor dat Leapmotor pas het tweede Chinese nieuwe merk is dat een halfjaarlijkse winst kan overleggen.

Opel zou volgens de geruchtenmolen dus de volledig elektrische B10 gaan rebadgen. De SUV is te vergelijken met de Volkswagen ID.4, maar dan een stuk goedkoper. Leapmotor vraagt er maar € 27.995 in Nederland. De EV heeft een vermogen van 218 pk en een actieradius van 361 kilometer.

De Leapmotor B10 heeft dus geen STLA-basis, maar een eigen Leapmotor-platform: de LEAP3.5 om precies te zijn. De compacte hatchback B05 gebruikt ook deze basis die (voorlopig alleen nog in China) uit te breiden is met een range-extender.

Leapmotor wordt deels Europees

Helaas hangt het verhaal met geruchten aan elkaar, maar waar rook is… Stellantis zou namelijk een deel van de Leapmotor-productie naar Europa willen halen. Daarmee kunnen de EU-importheffingen van 30,7 procent omzeild worden. De Leapmotor-productie zou dan in het Spaanse Zaragoza gaan plaatsvinden. En welke auto’s worden er ook in Zaragoza gebouwd? De Opel Corsa en Mokka. Toeval? Ik denk het niet.

Als Stellantis inderdaad ervoor kiest om de Chinese SUV om te bouwen tot nieuw Opel-model, willen ze dan de hatchback op hetzelfde platform ombouwen naar een nieuwe Manta? Of een door Irmscher getunede elektrische SUV met meer vermogen dan een 911 GT3 RS?