Chinese autobouwers starten slecht in Europa en leveren marktaandeel in

Is de rek eruit of is het een dipje?

Het offensief dat Chinese automakers in Europa zijn begonnen, lijkt op de nodige weerstand te lopen. Nadat de invasieve merken maand na maand meer marktaandeel wonnen, moesten ze in de eerste maand van dit jaar toch wat terrein inleveren.

Versterking is op komst

Uit cijfers van Bloomberg blijkt namelijk dat de Chinezen in december nog 18 procent van de hybride-markt en 15 procent van de EV-markt in handen hadden, maar dat deze aandelen met 3 procent afnamen in januari tot respectievelijk 15 en 12 procent.

Toch lijkt het er niet op dat de Europese machten de invasieve merken op langere termijn het hoofd kunnen bieden. Het heeft eerder het teken van een tijdelijke verkoopdip en zal het offensief opnieuw kracht bij worden gezet met onder andere Omoda en Jaecoo (merken van het Chinese Chery) die steeds vaker in het straatbeeld te zien zijn en zelfs in een Spaanse fabriek gemaakt worden. En ook BYD heeft plannen om meer productie te gaan draaien in de eigen fabriek in Hongarije.

Europa vecht terug

Aan de andere kant toont de verkoopdip ook aan dat de Europese merken zich niet zomaar gewonnen geven. Ze lijken de toenemende concurrentie aan te pakken en om te draaien in een beter passen aanbod, waardoor ze de Europese klanten beter kunnen bedienen, zowel op het gebied van een groeiend aantal hybrides als EV’s.

Toch lijkt het erop dat de strijd nu pas echt op stoom komt. Europese autobouwers komen met goedkopere auto’s, krijgen mogelijk vaker een uitzonderingstatus op de importheffingen en kunnen daarnaast nog steeds terugvallen op de merkwaarde die ze over decennia hebben opgebouwd. Dingen waar de Chinese autobouwer moeite heeft om tegenop te boksen.