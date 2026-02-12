Hoe erg is de Chinese invasie nu echt in Europa? Dit zijn de feiten

Hoe snel verliezen de Europese merken terrein door China?
We horen dagelijks van zelfbenoemde experts dat Europese automakers echt geen kans maken tegenover hun Chinese concurrenten. De Oosterse auto’s zijn goedkoper, vollediger uitgerust en maken gebruik van nieuwere en betere technologie. Daarmee schilderen deze ‘deskundigen’ autokopers als dom af als ze nog verder durven te kijken dan het Chinese aanbod.
Hoewel ze een punt hebben, staat deze wel enkel op papier gedrukt. In de praktijk zijn er veel meer verschillen te noemen waarom het prima is als je toch liever voor een Europese vierwieler kiest. En dat verklaart waarschijnlijk ook waarom de Chinese invasie nog steeds niet zo hard loopt als deze experts doen lijken.
Verdubbeling van marktaandeel
Op basis van cijfers van de automotive consultants van Inovev maakte Reuters een overzicht van het huidige marktaandeel van Chinese merken in Europese landen. Zoals je hieronder kunt zien, lopen deze enorm uit elkaar. We moeten nog wel een kanttekening plaatsen bij de cijfers, want Inovev gaf Volvo een uitzondering. Het Zweedse merk dat in Chinese handen is, wordt in z’n geheel niet meegeteld door de ietwat lastige positie.
Gemiddeld genomen hebben Chinese merken nu zo’n zes procent van de Europese markt in handen. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. De groei zit er dus goed in, maar voor nu biedt Europa nog weerstand.
Waar zijn Chinese auto’s in Europa in trek?
Vooral auto producerende landen als Frankrijk en Duitsland blijken nogal huiverig voor de nieuwkomers, terwijl de producenten zelf maar al te graag met ze samenwerken. Andere landen, zoals Noorwegen, Spanje en Italië hebben zich al bijna over gegeven en omarmen nieuwkomers. Ook in Polen worden de Chinezen met open armen ontvangen. Het marktaandeel stond aldaar amper twee jaar terug nog stijf op nul procent.
Het is overigens aannemelijk dat de percentages op bovenstaande kaart omhoog zullen gaan. Er komen steeds meer Chinese merken bij en de EU heeft de importregels onlangs wat versoepeld. Tegelijk wordt er vanuit het Oosten hard ingespeeld op de vraag naar PHEV’s, die sowieso niet onder de Europese importheffingen vallen.
Aan de andere kant schakelen Europese autobouwers ook sneller bij en werken ze hard om de Chinese concurrentie weerstand te bieden met zowel goedkopere als technisch betere auto’s. De strijd is nog lang niet gestreden.
Reacties
JanJansen zegt
Sorry, niet in geïnteresseerd in die Chinese auto’s.
wanneer komt er een artikel over de nieuwe Ferrari Luce?
luckyluke zegt
Ik kan me nog goed herinneren dat ten tijde van de coronacrisis gediscussieerd werd dat we meer zelfvoorzienend moesten worden bijvoorbeeld op het gebied van medicijnen en grondstoffen hiervoor. We moesten minder afhankelijk worden van china.
We zijn pas een paar jaar verder en doen meer zaken dan ooit tevoren met china.
Inderdaad is een chinese auto soms een goede aanbieding qua prijs kwaliteit. Maar wat schieten we er als europese maatschappij mee op om onze centen naar china over te maken en er vervolgens weer een europese autofabriek voor te moeten sluiten?
marh zegt
Zo werkt dat niet in de hoofden van consumenten, kijk maar naar de grensregio’s daar valt de ene naar de andere ondernemer omver omdat men massaal in Duitsland boodschappen gaat inkopen. China kan door lagere lonen, bijna geen regels, goedkope inkoop en staats subsidies veel goedkoper produceren.
Tja en luchtvering standaard bij instapmodellen en echt leder om maar een voorbeeld te noemen.
Ik ga ze niet kopen maar waarschijnlijk heel veel consumenten wel.
audirs3 zegt
Precies wat marh zegt. Je hebt een premium auto voor een veel lagere prijs. Met name Stellantis, Ford en merken als Skoda en Cupra gaan er veel last van krijgen.
GJZ zegt
Het probleem auto’s uit China word gigantisch opgeklopt.
De EU fabrikanten hebben te lang last gehad van zichzelf superieur vinden.
Daar betalen ze nu de prijs voor.
In de jaren 70 en 80 gebeurde dit met de Japanse auto later met Koriaanse auto’s en nu is China de boeman, erg goedkoop gedrag noem ik dat.
GJZ zegt
Het probleem auto’s uit China word gigantisch opgeklopt.
De EU fabrikanten hebben te lang last gehad van zichzelf superieur vinden.
Daar betalen ze nu de prijs voor.
In de jaren 70 en 80 gebeurde dit met de Japanse auto later met Koriaanse auto’s en nu is China de boeman, erg goedkoop gedrag noem ik dat.
audirs3 zegt
Het gaat niet om de huidige aantallen, maar om de trend. Een verdubbeling van 3 naar 6 procent is nog weinig. Maar van 6 naar 12 al substantieel. En voor je het weet is een kwart Chinees. Zo snel zal het gaan.