Hoe erg is de Chinese invasie nu echt in Europa? Dit zijn de feiten

Hoe snel verliezen de Europese merken terrein door China?

We horen dagelijks van zelfbenoemde experts dat Europese automakers echt geen kans maken tegenover hun Chinese concurrenten. De Oosterse auto’s zijn goedkoper, vollediger uitgerust en maken gebruik van nieuwere en betere technologie. Daarmee schilderen deze ‘deskundigen’ autokopers als dom af als ze nog verder durven te kijken dan het Chinese aanbod.

Hoewel ze een punt hebben, staat deze wel enkel op papier gedrukt. In de praktijk zijn er veel meer verschillen te noemen waarom het prima is als je toch liever voor een Europese vierwieler kiest. En dat verklaart waarschijnlijk ook waarom de Chinese invasie nog steeds niet zo hard loopt als deze experts doen lijken.

Verdubbeling van marktaandeel

Op basis van cijfers van de automotive consultants van Inovev maakte Reuters een overzicht van het huidige marktaandeel van Chinese merken in Europese landen. Zoals je hieronder kunt zien, lopen deze enorm uit elkaar. We moeten nog wel een kanttekening plaatsen bij de cijfers, want Inovev gaf Volvo een uitzondering. Het Zweedse merk dat in Chinese handen is, wordt in z’n geheel niet meegeteld door de ietwat lastige positie.

Gemiddeld genomen hebben Chinese merken nu zo’n zes procent van de Europese markt in handen. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. De groei zit er dus goed in, maar voor nu biedt Europa nog weerstand.

Waar zijn Chinese auto’s in Europa in trek?

Vooral auto producerende landen als Frankrijk en Duitsland blijken nogal huiverig voor de nieuwkomers, terwijl de producenten zelf maar al te graag met ze samenwerken. Andere landen, zoals Noorwegen, Spanje en Italië hebben zich al bijna over gegeven en omarmen nieuwkomers. Ook in Polen worden de Chinezen met open armen ontvangen. Het marktaandeel stond aldaar amper twee jaar terug nog stijf op nul procent.

Het is overigens aannemelijk dat de percentages op bovenstaande kaart omhoog zullen gaan. Er komen steeds meer Chinese merken bij en de EU heeft de importregels onlangs wat versoepeld. Tegelijk wordt er vanuit het Oosten hard ingespeeld op de vraag naar PHEV’s, die sowieso niet onder de Europese importheffingen vallen.

Aan de andere kant schakelen Europese autobouwers ook sneller bij en werken ze hard om de Chinese concurrentie weerstand te bieden met zowel goedkopere als technisch betere auto’s. De strijd is nog lang niet gestreden.