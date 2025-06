Chinese super-EV blijkt afschrijvingskanon

De waarde van de Xiaomi SU7 Ultra verdampt na aanschaf.

Bij een afschrijvingskanon denk je doorgaans aan onderhoudsgevoelige benzineslurpers zoals een oudere Bentley Continental GT, BMW 7 Serie of recenter elektrische luxe modellen als de Porsche Taycan en Audi e-tron. Nu mag ook de gloednieuwe Xiaomi SU7 Ultra zich aansluiten bij deze twijfelachtige groep.

Recentelijk werd duidelijk dat een Chinese eigenaar van de Xiaomi SU7 Ultra zijn gloednieuwe elektrische bolide alweer te koop aanbiedt na slechts drie maanden bezit. Het gaat hier om de Chinese blogger en influencer “Cepingjun”.

Xiaomi SU7 Ultra waarde

Deze blogger deelde online zijn SU7 Ultra te willen verkopen voor 410.000 yuan (omgerekend ruim 56.000 euro), terwijl hij er in maart nog zo’n 560.000 yuan (ruim 77.000 euro) voor neertelde. Dat zou een forse afschrijving van ongeveer 150.000 yuan betekenen, oftewel ruim 20.000 euro. En dat alles in iets meer dan een kwartaal.

Dat de Xiaomi SU7 Ultra zo snel in waarde keldert, is opvallend omdat zijn kleinere broer, de reguliere Xiaomi SU7, juist bekendstaat om een bijzonder goede waardevastheid in China.

De standaardversie werd eerder juist populair doordat productieproblemen lange wachttijden veroorzaakten. Dit zorgde tijdelijk dat gebruikte SU7-exemplaren soms bijna net zoveel waard waren als nieuwe modellen, met een waardebehoud van meer dan 90% na één jaar rijden. Dat is een stuk hoger dan het gemiddelde van ongeveer 70% voor elektrische auto’s, aldus CarNewsChina.

Voor de Xiaomi SU7 Ultra lijkt dit niet te gelden. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de Ultra-uitvoering veel sneller geleverd kan worden. Met de Xiaomi Auto-app kunnen kopers hun Ultra-model binnen negentien weken na bestelling ontvangen, terwijl het bij de reguliere SU7 kan oplopen tot bijna een jaar.

Daarnaast mikt Xiaomi met de SU7 Ultra specifiek op een niche van vermogende kopers. De razendsnelle SU7 Ultra begeeft zich in een uniek segment, rijke Chinese kopers kijken niet op op van een duizendje meer of minder.

Nu kun je nog geen keiharde conclusies trekken op basis van één geval. Bovendien speelt dit verhaal zich af in China. Eén ding is toch goed om in je achterhoofd te houden. Mocht de Xiaomi SU7 Ultra naar Europa komen, wees je dan bewust dat de afschrijving op dit model een dingetje kan zijn.