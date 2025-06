Klim zelf achter het stuur van de 1.526 pk sterke Xiaomi SU7 Ultra

Zelf rijden in de razendsnelle Xiaomi SU7 Ultra kan gewoon.

De kans is groot dat je bij het merk Xiaomi eerder aan smartphones dan aan sportwagens denkt. De Chinese techgigant wist vriend en vijand te verbazen met de SU7 Ultra. Van smartphones en slimme stofzuigers naar een bizar snelle elektrische auto met achterlijk veel paardenkrachten.

Die Xiaomi SU7 Ultra krijgt nu een hoofdrol in één van de bekendste racegames ter wereld: Gran Turismo 7. De 1.526 pk sterke Nürburgring-recordhouder is binnenkort beschikbaar in je digitale garage.

Tijdens het Gran Turismo World Series-evenement in Londen werd de samenwerking tussen Polyphony Digital en Xiaomi officieel aangekondigd. Gamers kunnen binnenkort virtueel achter het stuur kruipen van de brute SU7 Ultra. Eens kijken of jij ook met deze elektrische vierdeurs over de Nürburgring weet te vlammen in een tijd van 6:46,87. Of beter. Een reminder: met deze recordtijd is het de snelste vierdeurs ooit op de ‘Ring.

De SU7 Ultra is niet alleen snel op rechte stukken, maar ook op de rem indrukwekkend: tot wel 2,36G aan remkracht is mogelijk. Kazunori Yamauchi, de geestelijk vader van Gran Turismo, testte de auto zelf op het circuit en moest naar eigen zeggen zijn “brein herprogrammeren” om met de G-krachten om te gaan. Kan ik me iets bij voorstellen als je de specificaties van de auto’s weet.

Helaas voor de lezers onder jullie die de SU7 graag in het echt zouden willen rijden, hier in Europa. Het eerste model van de techgigant is voorlopig alleen in China leverbaar. Misschien dat daar door de wereldwijde exposure in Gran Turismo er verandering in gaat komen. Xiaomi mikt immers op een wereldwijde marktintroductie tegen 2027.

Voor de virtuele snelheidsfanaten onder ons. De Xiaomi SU7 Ultra wordt een van de krachtigste modellen in de huidige line-up van Gran Turismo 7. De game telt inmiddels meer dan 530 auto’s telt, maar er is geen enkele andere straatauto in het spel dat in de buurt komt van de Xiaomi.

Polyphony belooft een waarheidsgetrouwe simulatie van het rijgedrag. Daarnaast wordt er gewerkt aan een zogenaamde Vision Gran Turismo–conceptauto, waarin Xiaomi’s toekomstvisie nog verder wordt doorgedreven. Vrijwel alle bekende merken zoals Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren, Mazda, Hyundai en noem maar op gingen Xiaomi al voor.