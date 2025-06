Tesla Robotaxi evenement wordt gigantische sof

Elon Musk belooft dat zijn robotaxi’s alsnog de belofte van een wereldveroverend Tesla waar gaan maken. Maar het wordt een gigantische sof.

Het zijn spannende dagen voor Elon Musk. De rijkste man ter wereld heeft weliswaar Donald Musk aan de macht geholpen in ‘Murica. Maar zoals iedereen met twee of meer breincellen al zag aankomen, is de bromance inmiddels bekoeld. Musk heeft wat boude claims over The Donald teruggetrokken. Maar helder is dat zijn rol in het regime ernstig afgebrokkeld is. Gelukkig heeft de Ketamine-afficionado nog zijn welvaart om op terug te vallen.

Maar hoe lang nog? Een belangrijke pijler onder de rijkdom van Musk is immers zijn belang in Tesla. Musk heeft een kleine dertien procent van de aandelen van het merk in handen. Omdat Tesla op goede dagen een biljoen Dollar waard is op de beurs, is dit op papier alleen al goed voor een vermogen van een dikke 100 miljard Dollar. Daarnaast ontleent Musk een groot deel aan zijn vermogen aan SpaceX en zijn andere bedrijven.

Nu weten echte kenners natuurlijk al lang dat Tesla op de beurs krankzinnig overgewaardeerd is. De koers heeft niets te maken met enige fundamentele analyse, doch is puur gebaseerd op de gedachte dat Tesla en Musk in de toekomst de wereld overnemen. Gezien het feit dat Musk daadwerkelijk een heleboel bijzondere dingen voor elkaar heeft gekregen die vrijwel niemand hem nadoet, is de gedachte dat hij dit zal blijven doen. De volgende droom in dit traject naar werelddominantie is de robotaxi.

En dit weekend moet het dan gaan gebeuren, de officiële roll out van de reden dat we niet hoeven te kijken naar tegenvallende verkoopcijfers, een oud productgamma, een opstapelende berg onverkochte auto’s et cetera. Robotaxi is vanaf morgen live en heet in Austin, Texas. Eindelijk gaan we het genie van Musk weer in volle glorie aanschouwen. Behalve…dat er wat mitsen en maren zijn.

Het goed ingevoerde Electrek meldt namelijk dat de launch van robotaxi nu eigenlijk al een sof is. De voorheen zeer pro-Tesla publicatie is 180 graden gedaald en heeft het zelfs over een show van smoke and mirrors. Naar mening van Electrek zijn er alleen een stel Tesla-fanb0iZ uitgenodigd voor de launch. Bovendien is er een fors lijstje van limitaties gesteld aan mensen die de robotische taxi mogen proeven. Op dit lijstje staat onder andere:

-U kunt een rit aanvragen via de app van 06:00 tot 12:00 uur, binnen het geofencegebied (exclusief luchthavens).

-Openingstijden en geofence-informatie zijn beschikbaar in de app en kunnen wijzigen.

De service kan beperkt of niet beschikbaar zijn bij slecht weer.

-Alleen de uitgenodigde gebruiker mag de Robotaxi-app downloaden en gebruiken.

-Deelnemers moeten hoffelijk en respectvol zijn; onveilig of respectloos gedrag kan leiden tot verwijdering.

-Reizigers moeten een sterrenbeoordeling en feedback geven in de app.

-Surveillance, reverse engineering of het opnemen van gepatenteerde Robotaxi-componenten of -functies is ten strengste verboden.

-Tesla kan de toegang opschorten of beëindigen als:

U een van deze regels overtreedt.

-U content plaatst of deelt op sociale media die misbruik of overtredingen binnen de Robotaxi aantoont.

De robotaxi’s worden ingezet in een klein gebiedje in de stad. Maar de uitsmijter is dat er bovendien een ‘safety monitor’ aanwezig zal zijn. Met andere woorden een mens van vlees en bloed op de bestuurdersstoel die ingrijpt als dingen misgaan. Het heeft dus even geduurd, maar Tesla wordt alsnog het nieuwe, veel grotere, Theranos. U las het hier eerst leute, koop uw put opties en neem uw short posities in. Dan kan u daarna een dikke Duitser kopen. Gratis financieel advies van uw trouwe verslaggever @jaapiyo *.

*Dit is geen financieel advies.