Xiaomi SU7 Ultra verslaat Taycan Turbo GT [video]

Ongelofelijk knap, dit vraagt om een respons van Porsche.

Porsche bouwt razendsnelle auto’s die zowel op het circuit als op de openbare weg hun mannetje staan. Af en toe pakken ze een record op de Nürburgring, als ultieme flex om te laten zien hoe goed hun producten wel niet zijn.

Xiaomi SU7 Ultra record

Bij een merk als Porsche zit er tientallen jaren aan heritage aan vastgeplakt. Hoe lullig voelt het dan dat een smartphone-merk als Xiaomi, opgericht in 2010, datzelfde Porsche en zo’n beetje ieder ander merk ter wereld, verslaat op de Nürburgring met een productieauto. Bizar. Zeker als je beseft dat Xiaomi pas een paar jaar druk is met elektrische auto’s.

De Nürburgring is geen onbekend terrein voor een merk als Xiaomi. In 2024 wisten ze al een record neer te zetten met de SU7 Ultra, maar dat was een prototype. Dit keer gingen de Chinezen terug met het productiemodel. En warempel, de Xiaomi SU7 Ultra pakt het record voor snelste elektrische auto op de Nürburgring.

Met een tijd van 7:04.957 vloog de EV over de ‘Ring. Op het lange rechte stuk loopt de snelheid zelfs op naar een duizelingwekkende 346 km/u. Niks lullig begrenzen van de topsnelheid om de batterij koel te houden. Gewoon vlammen met dat ding. Nou ja, niet letterlijk dan. Het vorige record was in handen van Porsche met een tijd van 7:07.55 voor de Taycan Turbo GT.

Porsche moet wel met een antwoord komen nu het record in handen is van Xiaomi. Of wat te denken van Rimac met de Nevera? Ook deze hypercar was in het verleden te vinden op de Nürburgring.

In een on-board video levert Xiaomi bewijsmateriaal voor de achterlijke snelheid die de 1.500 pk sterke Xiaomi SU7 Ultra weet te leveren. En besef dus. Dit staat gewoon in de showroom in China, te koop voor een ieder. Betere marketing is er niet. Nu gauw het filmpje kijken, want het is best indrukwekkend.