Noodgreep ja. Het begint bijna zielig te worden. Arm Stellantis…

Het is een opvallend moment: wanneer zelfs de topman van Stellantis begint te roepen dat het zo niet langer kan, weet je dat de nood hoog is. Antonio Filosa schaart zich achter de Duitse oproep om de Europese uitstootregels te versoepelen. Niet omdat hij geen zin heeft in verduurzaming, maar omdat hij vindt dat de sector tegen een muur aanloopt.

De Europese regels worden binnenkort herzien en daarin staan onder meer strengere CO₂-doelen voor 2030 en de route naar 2035, wanneer nieuwe auto’s officieel geen uitstoot meer mogen hebben. Volgens Filosa zit daar precies het probleem. Autofabrikanten moeten duurzamer produceren, maar tegelijkertijd betaalbaar blijven en duizenden banen overeind houden. Die combinatie begint te knellen.

De baas van Stellantis doet een laatste noodgreep

In het bijzonder wijst hij op plug-in hybrides en zuinige verbrandingsmotoren. Technieken die nu nog een rol spelen, maar volgens de huidige plannen financieel nauwelijks levensvatbaar blijven. De markt vraagt er nog steeds om, maar de regelgeving duwt fabrikanten richting volledig elektrisch, ongeacht of de infrastructuur en de consument daar al klaar voor zijn.

Filosa waarschuwt dat de industrie zonder aanpassing simpelweg niet kan blijven draaien zoals nu. Fabrieken sluiten, investeringen verdwijnen en Europa raakt de verbinding kwijt met andere continenten die meer speelruimte geven. Hij schetst geen nieuw scenario, maar een ontwikkeling die volgens hem al in gang is gezet: het risico dat de Europese auto-industrie blijvend terrein verliest.

Het klinkt als een laatste poging van de topman van Stellantis om in Brussel gehoord te worden. Een noodgreep bijna, bedoeld om te voorkomen dat regelgeving sneller verandert dan de wereld die die regels moet uitvoeren. Want wie er ook gelijk heeft, één ding is duidelijk: de druk op de sector wordt groter dan ooit.