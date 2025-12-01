Noodgreep ja. Het begint bijna zielig te worden. Arm Stellantis…
Het is een opvallend moment: wanneer zelfs de topman van Stellantis begint te roepen dat het zo niet langer kan, weet je dat de nood hoog is. Antonio Filosa schaart zich achter de Duitse oproep om de Europese uitstootregels te versoepelen. Niet omdat hij geen zin heeft in verduurzaming, maar omdat hij vindt dat de sector tegen een muur aanloopt.
De Europese regels worden binnenkort herzien en daarin staan onder meer strengere CO₂-doelen voor 2030 en de route naar 2035, wanneer nieuwe auto’s officieel geen uitstoot meer mogen hebben. Volgens Filosa zit daar precies het probleem. Autofabrikanten moeten duurzamer produceren, maar tegelijkertijd betaalbaar blijven en duizenden banen overeind houden. Die combinatie begint te knellen.
De baas van Stellantis doet een laatste noodgreep
In het bijzonder wijst hij op plug-in hybrides en zuinige verbrandingsmotoren. Technieken die nu nog een rol spelen, maar volgens de huidige plannen financieel nauwelijks levensvatbaar blijven. De markt vraagt er nog steeds om, maar de regelgeving duwt fabrikanten richting volledig elektrisch, ongeacht of de infrastructuur en de consument daar al klaar voor zijn.
Filosa waarschuwt dat de industrie zonder aanpassing simpelweg niet kan blijven draaien zoals nu. Fabrieken sluiten, investeringen verdwijnen en Europa raakt de verbinding kwijt met andere continenten die meer speelruimte geven. Hij schetst geen nieuw scenario, maar een ontwikkeling die volgens hem al in gang is gezet: het risico dat de Europese auto-industrie blijvend terrein verliest.
Het klinkt als een laatste poging van de topman van Stellantis om in Brussel gehoord te worden. Een noodgreep bijna, bedoeld om te voorkomen dat regelgeving sneller verandert dan de wereld die die regels moet uitvoeren. Want wie er ook gelijk heeft, één ding is duidelijk: de druk op de sector wordt groter dan ooit.
Reacties
pjotr zegt
Hij heeft gelijk, en het is niet alleen een Stellantis probleem.
RUBERG zegt
Is een Europees probleem. Te lang geslapen en nu de boot aan het missen.
verdebosco zegt
Geen echt uitstel. De deadline van 2035 is nog ruim 9 jaar weg. Dat is ver weg. Ruim 9 jaar terug was er geen Tesla 3, geen Tesla Y en al helemaal geen ID3 of zelfs geen elektrische Mercedes. Zolang geleden.
Er moet wel een plafond komen voor CO2, dat is er eigenlijk al, die tot 2045 steeds lager wordt. Die vanaf 2035 al flink laag is, met een restvolume voor Porsche, Ferrari en Maserati. En nog een paar.
Want niks doen, een pas op de plaats is dodelijk. Linksom of rechtsom. De concurrentie uit China is heel zwaar. Dus een auto-strategie op EU-niveau is hard nodig. Zeer innovatief, maar ook niet het kind met het badwater weggooien. Net als bij horloges heb je Breitlings, iWatches en Smart horloges naast elkaar. Zo moet je ook de automarkt besturen.
ericc zegt
Dit zeg ik al jaren hier op AB. Als je in Europa echt wil dat ze enkel EV produceren moet je erbij nemen dat er 600 000 arbeidsplaatsen verloren gaan en zwaar geïnvesteerd wordt in infrastructuur. Dat alles kost geld. Daar bovenop de investeringen in Defensie, enz…. Dat heb ik er niet voor over. Ik blijf op benzine rijden ook al is het iets zoals P1-fuel.
RUBERG zegt
Er gaan veel meer arbeidsplaatsen verdwijnen als Europa niet snel overschakelt! Minder klagen, meer ontwikkeling.
coupedriver zegt
De politiek heeft de Europese auto industrie al heel zware schade veroorzaakt, en gaat nog erger worden als ze nu niet die absurde regels aanpassen.
Robert zegt
Europa moet niet zo miepen. Wat @verdebosco al zegt, ze hebben ruim de tijd om zich hierop in te stellen. China kan het, dan het hier ook. Die infrastructuur, de bereikbaarheid van die grondstoffen, als er al een tekort is, is innovatie het antwoord.
herve11f zegt
De elektrische race heeft Europa al verloren. Wie de schuldige hiervan is doet er niet toe. De feiten zijn er en Europa moet de krimpende industrie aanpakken. Wat is er zo verkeerd aan “Back-to-the-roots”?
We moeten idd doen waar we goed in zijn. Enkel door deze mentaliteit aan te houden is Europa destijds groot geworden.
Anders zie ik ons hele continent verarmen. Het is nog niet te laat, maar de buffers geraken uitgeput. En dan kan het snel gaan. Dat wil je niet meemaken.