Stellantis verliest 25 miljard euro (!) door EV-strategie: zo groot is het totale verlies

De pijnlijke jaarcijfers zijn bekend.

Begrijp ons niet verkeerd: we zijn weleens kritisch op de strategie van Stellantis, maar we houden nog evenveel van merken als Alfa Romeo, Opel en Peugeot. You only roast the ones you love, weet je wel. Maar het concern maakt het zichzelf ook niet makkelijk. Vandaag deelt Stellantis de jaarcijfers van 2025 en die zijn wederom niet mals.

Laten we met het semi-goede nieuws beginnen. Het bedrijf boekte over 2025 een netto-omzet en 153,5 miljard euro. Da’s een daling ten opzichte van 2024, maar wel met maar 2 procent. Volgens Stellantis ligt dit aan de ongunstige wisselkoerseffecten en prijsdalingen in de eerste helft van 2025. De daling werd nog enigszins gecompenseerd door meer verkopen en een sterke tweede helft van 2025 waarin de verkopen met 11 procent stegen ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

EV-omdraai wist winst weg

Maar dan kijken we naar de verliezen. Stellantis heeft berekend dat de kosten die ”verband hielden met een ingrijpende strategische verschuiving om beter aan te sluiten op de voorkeuren van de klant en veranderingen in de regelgeving”, lees het schrappen van de EV-plannen, een kostenpost veroorzaken van 25,4 miljard euro. Extra pijnlijk: zonder die grote last had Stellantis gewoon winst gedraaid. Het bedrijf boekt namelijk een nettoverlies over 2025 van 22,3 miljard euro.

Hoe nu verder?

Stellantis weet dat het anders moet en kondigde begin deze maand een ”ingrijpende herstructurering” aan. Dit omvat het snijden in personeel in Europa, maar ook een nieuwe EV-strategie. Het zou bij de elektrische auto’s gaan om het hele productplan en de toeleveringsketen. Daarmee hoopt Stellantis wel te gaan voldoen aan de vraag van de klant, maar ook aan de EU-regelgeving.

Er zijn ook al wat concrete autoplannen voor dit jaar. In Amerika komt er een Jeep Cherokee en Dodge Charger Sixpack met verbrandingsmotor zodat Stellantis weer meedoet bij de benzine-SUV’s en -muscle cars. In Zuid-Amerika komt er een middelgrote pick-up genaamd Ram Dakota. Hier in Europa krijgen we een elektrische Citroën C5 Aircross en Jeep Compass.

Gaat dit Stellantis erbovenop helpen denk je? Of moet het merk gehoor gaan geven aan de roep om het schrappen/samenvoegen van een aantal merken?