Stellantis verliest 25 miljard euro (!) door EV-strategie: zo groot is het totale verlies

De pijnlijke jaarcijfers zijn bekend.
Begrijp ons niet verkeerd: we zijn weleens kritisch op de strategie van Stellantis, maar we houden nog evenveel van merken als Alfa Romeo, Opel en Peugeot. You only roast the ones you love, weet je wel. Maar het concern maakt het zichzelf ook niet makkelijk. Vandaag deelt Stellantis de jaarcijfers van 2025 en die zijn wederom niet mals.
Laten we met het semi-goede nieuws beginnen. Het bedrijf boekte over 2025 een netto-omzet en 153,5 miljard euro. Da’s een daling ten opzichte van 2024, maar wel met maar 2 procent. Volgens Stellantis ligt dit aan de ongunstige wisselkoerseffecten en prijsdalingen in de eerste helft van 2025. De daling werd nog enigszins gecompenseerd door meer verkopen en een sterke tweede helft van 2025 waarin de verkopen met 11 procent stegen ten opzichte van dezelfde periode in 2024.
EV-omdraai wist winst weg
Maar dan kijken we naar de verliezen. Stellantis heeft berekend dat de kosten die ”verband hielden met een ingrijpende strategische verschuiving om beter aan te sluiten op de voorkeuren van de klant en veranderingen in de regelgeving”, lees het schrappen van de EV-plannen, een kostenpost veroorzaken van 25,4 miljard euro. Extra pijnlijk: zonder die grote last had Stellantis gewoon winst gedraaid. Het bedrijf boekt namelijk een nettoverlies over 2025 van 22,3 miljard euro.
Hoe nu verder?
Stellantis weet dat het anders moet en kondigde begin deze maand een ”ingrijpende herstructurering” aan. Dit omvat het snijden in personeel in Europa, maar ook een nieuwe EV-strategie. Het zou bij de elektrische auto’s gaan om het hele productplan en de toeleveringsketen. Daarmee hoopt Stellantis wel te gaan voldoen aan de vraag van de klant, maar ook aan de EU-regelgeving.
Er zijn ook al wat concrete autoplannen voor dit jaar. In Amerika komt er een Jeep Cherokee en Dodge Charger Sixpack met verbrandingsmotor zodat Stellantis weer meedoet bij de benzine-SUV’s en -muscle cars. In Zuid-Amerika komt er een middelgrote pick-up genaamd Ram Dakota. Hier in Europa krijgen we een elektrische Citroën C5 Aircross en Jeep Compass.
Gaat dit Stellantis erbovenop helpen denk je? Of moet het merk gehoor gaan geven aan de roep om het schrappen/samenvoegen van een aantal merken?
Reacties
Johanneke zegt
Hoe kost het 25 miljard om te zeggen: we gaan nog even door met gedeelde ICE/EV platformen ipv volledig EV?
Of is dit vooral de extreme faal die fiat 500e / elektrische jeeps / elektrische dodge’s heet die zoveel kost?
DeWitteCondor zegt
Zijn gewoon r&d en ontwikkelingskosten. En evt al bouw van productielijnen etc. Plus er is waarschijnlijk nu ook een achterstand op doorontwikkeling van ICE platformen. Kan heel hard gaan bij zo’n concern.
Ordas zegt
Vergeet ook niet de reeds afgesloten contracten met toeleveranciers die afgekocht moeten worden. Er wordt immers aanzienlijk veel minder bij die leveranciers aangekocht dan contractueel afgesproken.
alper zegt
En wat is het aandeel van Brussel in deze financiele misser van Stellantis? En dan heb ik het nog niet gehad over de Duitse merken met enorme verliezen. Hoe kan politiek zoveel financiele ellende veroorzaken? Bizar.
audirs3 zegt
@alper BMW doet het anders prima. Met exact dezelfde regelgeving. Het ligt dus aan het management, niet aan Brussel
tristant zegt
Hoe zou politieke inmenging voor meer welvaart kunnen zorgen dan de vrije markt, is de betere vraag.
PunicaOase zegt
Hoop niet dat ze helemaal stoppen met EV ontwikkeling, want dan kunnen ze over X jaar volledig inpakken en het faillissement aanvragen..
KennOne zegt
Nee, gewoon de techniek en wellicht hele modellen inkopen in China als het zo ver is. Mazda doet dat nu ook he.
audirs3 zegt
Wel wat kort door de bocht, want als ze eerder een shared platform strategie waren ingeslagen dan hadden ze die kosten ook eerder gemaakt om die platforms te ontwikkelen.
Trouwens, BMW stapt er alweer vanaf…
Aalbert zegt
Chinezen gaan de maakindustrie in Europa van de kaart vegen dan wel de huidige fabrikanten inlijven en reorganiseren….. .
Tegen het R&D geweld van de Chinezen kan niemand op, lopen voorop met robotica, automatisering, Ai, gigacasting, werken veel langer en harder, hoger opgeleid en geen vakbonden en lagere lonen, wat zou er mogelijkerwijs fout kunnen gaan in Europa?
Byd, 1 mln medewerkers waarvan 122.000 ingenieurs. Xiaomi 50.000 werknemers en de helft ingenieurs.
PunicaOase zegt
Goh, dat weten we toch al minstens 30/40 jaar?! ;-) Mijn vader riep dat altijd al..
Elke ‘wereldmacht’ gaat ten onder aan te veel welvaart en decadentie, dat gebeurt nu langzaam..
HZW zegt
FIAT het hun 2 best verkopende modellen verwaarloost en de nek omgedraaid.
Het begon al met niet meer door te ontwikkelen en verkeerde keuzes te maken.
De hele GSE-Firefly motoren waren totaal niet nodig, de F.I.R.E. motoren met 1242cc en 1368cc ware uitstekend.
De 1242cc FIRE motor had simple doorontwikkeld kunnen worden naar een Mild Hybrid en het zelfde geld voor de 1368cc.
Ook doorontwikkeling naar PHEV was simple uitvoerbaar met een EV motor in de V-bak.
En dan de TwinAir motoren die nooit gebruikt zijn waar ze voor bedoeld waren.
Het 2 cilinder verhaal was bedoeld om 2 cilinders op te offeren om ruimte te maken voor diverse EV motoren tussen de ICE motor en v-bak, afhankelijk in welk model de combinatie gebruikt werd.
Echter besloot FIAT om de best verkopende modellen de nek om te draaien door een ontwikkeling stop, en verkeerde andere modellen op de markt te brengen.
De Panda was gewoon een model dat ooit simpel 25000x vermaand verkocht werd zoals ook de 3-deur 500, waarvan er ook nog heel veel een Abarth was.
De Abarth 500 modellen kregen in 2016 hun laatste visuele update, maar technisch veranderde er niets.
In die tijd had er al lang een 6-bak moeten komen zowel handgeschakeld als ook een DSG, verder hadden die v-bakken compacter kunnen worden, vooral nodig bij een Abarth 500 met een draaicirkel van 11 meter.
De nek van de 500 werd omgedraaid door de opvolger alleen als EV te brengen met een dramatisch slechte range, en de Panda werd de nek omgedraaid door hem te vervangen door een achterlijk groot Peugeot product die geen italiaan wilde hebben.
De Panda en 500 waren een groot succes doordat ze Compact waren, betaalbaar en redelijk simpele techniek hadden, waar bijna iedereen zelf aan kon sleutelen.
Evoque zegt
Hoe kun je nog van Stellantis houden? Vooral als je van Alfa en Opel houdt. Allemaal dezelfde auto, met een beetje andere koets. Allemaal dezelfde aandrijflijnen waarbij de PHEV’s helemaal bizar zijn met 4 mechanische (voor de ICE) en 2 elektrische verzetten. Die elkaar helemaal niet aanvoelen. Die rare hoge toeren maken, op rare momenten overschakelen. War het systeem vermogen nooit volledig beschikbaar is. Wat een drama dingen.
De vrij luxe 3008 PHEV (Italiaanse 225 hybrid) van mijn vader kan gewoon helemaal niet opladen tijdens het rijden. Blijft een voorwielaandrijver. Komt er nog steeds nauwelijks zijn 27,5 procent oprijpad mee op zonder aanloop. (Mijn Evoque kan dat met twee kilometer per uur vanuit stilstand)
verdebosco zegt
De afschrijving is 2,5% van de bonus van Elon Musk. Het bedrag is hoog, maar Stellantis moet investeren en niet saneren. Uiteraard wel juist investeren. En ook niet eindeloos twijfelen, zoals we nu opgezadeld zitten met 10 jaar oude Giulia’s en Stelvio’s.
Ferrari stond er 35 jaar geleden ook niet best voor, net als Porsche en Lamborghini. De tijden zijn veranderd gelukkig, maar niet zonder focus op de klant en de kwaliteit. Weg van opportunisme.
monsieurleloure zegt
Grappig dat verkeerd verkeerd gepeld wordt.
Vaak wordt het juist andersom gedaan 😜
Verkeerd ipv verkeert
Bas Leesberg zegt
Het kan verkeren hè. Het foutje is weggepoetst.
monsieurleloure zegt
👍🏼😺
citroen55 zegt
We zijn bij AB, hier wordt niet proefgelezen vóór publicatie.