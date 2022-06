Chique Jaguar XK met zeldzame mini-V8 te koop

Deze geweldige symbiose in beige kan van jou zijn! Daarbij is deze chique Jaguar XK voorzien van een schattig piepklein V8-motortje.

Het is een geweldige week deze week. De komende dagen blijft het droog en vrijdag plus zaterdag wordt het heerlijk warm. Wat ga je dan doen? Inderdaad, toch even kijken wat een leuke cabrio kost.

In dit geval hebben we de Jaguar XK voor je. Een tijdloze cabriolet. En een heel erg leuke uitvoering. Deze is namelijk ‘vol pensionado’. De auto is zo belegen samengesteld dat het weer goed is. Zelfs @jaapiyo gaat nu even kijken wat zijn crypto-verzameling en 944 waard is op het moment. Hij moet namelijk iets minder dan 40 mille (dat is de vraagprijs namelijk) bij elkaar sprokkelen voor deze chique Jaguar XK.

Chique Jaguar XK in het beige. Met extra beige.

Het is namelijk een beige exemplaar! En dan niet alleen het exterieur, ook het lederen interieur is helemaal beige. Dan houdt het nog niet op, want de kap is ook beige! helemaal lekker matchen doen de kleuren niet, maar bij bruin, blauw en beige tinten maakt dat vaak iets minder uit.

Ook heel erg leuk is de motor. Het is namelijk niet de 4.2 liter V8. In 2007, een jaar na de intrudcite van dit type, lanceerde Jaguar deze 3.5. Nu konden ze bij Jaguar vrij eenvoudig de 3.0 V6 erin lepelen, die met 240 pk bijna net zo krachtig was. Maar in plaats daarvan ontwikkelden de engineers een piepkleine 3.5 liter V8. Deze motor werd enkel geleverd in de Jaguar XJ (X350) en dus heel even in deze XK, van 2007 tot 2009.

Prestaties

Het motortje levert 258 pk en 334 Nm. Op zich geen verkeerde waarden, maar een sprintje met een Golf GTI loopt verkeerd af. Van 0-100 km/u accelereren duurt 7,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 243 km/u. Qua verbruik win je niets, want deze 3.5 zuipt net zo veel als de sterkere en snellere 4.2. Maar de man die een beige XK Cabrio rijdt, maalt niet om ordinaire dingen als een GTI of sprintjes trekken.

Die wil juist lekker veel cilinders voor een relaxte loop. Die rijdt cabrio om te genieten met de zon op de vleespet, baret of hamstermat. Lekker ongestoord cruisen op volwassen snelheden. Daarbij klinkt zo’n atmosferische V8 uit de kunst in vergelijking met welke vier- vijf- of zescilinder dan ook. Interesse? Deze Jaaaaaag komt uit 2009 en heeft slechts 59.264 km op de klok staan. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

