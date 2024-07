Chiron met optie van 180k brengt een bezoekje aan Amsterdam

De Autoblog Spot van de Week is deze keer een Zwitserse Bugatti Chiron die een bezoekje brengt aan Nederland.

De Chiron is inmiddels opgevolgd door de Tourbillon, maar die gaan we voorlopig nog niet op de openbare weg zien. De leveringen starten naar verluidt pas in 2026. Tot die tijd rijdt je als multimiljonair nog niet voor lul met een Chiron.

Zonder gekheid: de Chiron is nog steeds een hele imposante auto en zal dat altijd blijven. Zeker in het Nederlandse straatbeeld is het een spectaculaire verschijning. @rvcarphotographic wist een exemplaar te spotten bij het Okura hotel in Amsterdam (ook al waren de medewerkers daar niet zo van gediend).

Het is NIET een van de acht exemplaren op Nederlands kenteken, maar een Chiron op Zwitsers kenteken. Deze auto is ook al eens gespot in Marbella, dus de eigenaar is niet bang om kilometers te maken met deze hypercar. Maar dat is ook het mooie van deze Bugatti’s: je kunt er zonder problemen lange ritten mee maken.

Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een zwarte Chiron, maar toch heeft deze auto een hele prijzige optie. De achterste c.q. bovenste helft is namelijk uitgevoerd in ‘exposed carbon’. Dat is een optie ter waarde van €180.000, oftewel een gloednieuwe Porsche 911. Maar het kan natuurlijk nog gekker: als je de auto helemaal uitvoert in carbon ben je €250.000 kwijt.

Dat zijn tamelijk absurde bedragen, maar ja, met een vanafprijs van €2,5 miljoen voor belastingen kan dat er ook nog wel bij. En zo’n Bugatti is behoorlijk waardevast, dus we zouden bijna zeggen dat het een verstandige aankoop is.

Met deze bijzondere spot op Nederlandse bodem pakt spotter @rvcarphotographic deze week de Autoblog Spot van de Week. Ook wat bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

