Deze Italiaanse exoten verschenen afgelopen maand op kenteken

In juni zijn er weer een hoop Italiaanse snoepjes op Nederlands kenteken gezet. En een Mansory Urus.

In juni werden door de RDW ruim 56.000 personenauto’s van een nieuw kenteken voorzien, waarvan de meesten uit de nieuwe reeks. We gaan op zoek naar wat bijzondere exemplaren en beginnen met de drie topmerken uit Italië.

Ferrari SF90

Zeven SF90’s werden in de vorige maand op kenteken gezet, met een gemiddelde catalogusprijs van €573.631. Het gaat om twee nieuwe Stradale’s, in Rosso Corsa en Nero Daytona, plus vijf SF90 Spiders. Vier daarvan zijn in het rood uitgevoerd, maar één eigenaar heeft gekozen voor een mooie gele lak. Lekker opvallend dus!

Bij twee SF90 Spiders was echter iets bijzonders te zien. De interne code voor de SF90 Spider is F173 HGA of F173 HGB, waarbij de laatste de ‘Assetto Fiorano’ uitvoering weergeeft. Deze codering is meestal ook vastgelegd in het RDW register, als ‘type’, ‘variant’ en ‘uitvoering’.

Onlangs is echter ook de code F173 HGF verschenen. Volgens Ferrari Kroymans heeft dit te maken met het verlopen van de oude Europese typegoedkeuring, plus de noodzakelijke aanpassingen om te voldoen aan de nieuwste regelgeving. Daardoor is de SF90 nu standaard voorzien van Emergency Braking (ongeacht de keuze voor Adaptive Cruise Control) en een Front Driving Camera voor verkeersbordenherkenning. Iets minder leuk is dat de melding voor te hard rijden niet meer standaard kan worden uitgeschakeld.

2+

Bij Ferrari wordt al lange tijd ‘2+2’ gebruikt in de typebenamingen. Best wel een goede manier om aan te geven dat de ruimte achterin eigenlijk alleen geschikt is voor kinderen of kleine volwassenen. Voor de gemiddelde Nederlander is het achterin dus simpelweg te krap.

Sinds de introductie van de California wordt echter ook de term ‘2+’ gebruikt. Zou het staan voor ‘2 plus niks’? Want zeg nou zelf, de ruimte achterin bij modellen zoals de California, de Portofino en de Roma is compleet onbruikbaar. Bij de vroege California’s had je nog de mogelijkheid om de achterstoelen te vervangen door een ruimte om daar wat bagage kwijt te kunnen, maar tegenwoordig kan dat niet meer. Er zitten altijd twee stoeltjes in, maar er is nauwelijks beenruimte tenzij zowel jij als de chauffeur niet groter zijn dan de gemiddelde Italiaan.

Maar goed, een Ferrari koop je niet omdat die zo praktisch is. En dat kon je in juni ook wel zien, want er verschenen twee Portofino M’s en twee Roma Spiders op nieuwe platen. Met deze bijna nutteloze stoeltjes achterin dus.

Ferrari V6

Vijf Ferrari’s met een V6 werden in juni geregistreerd. Een rode 296 GTB en driemaal 296 GTS, maar ook een Ferrari die eigenlijk geen Ferrari is: een Dino 246 GT uit 1971. Want hoewel de Dino’s tegenwoordig wel gezien worden als Ferrari’s (terecht natuurlijk), was het een apart merk dat ontstaan is in 1957. Pas in mei 1976, gedurende de productie van de Dino 308 GT4, werden de Dino logo’s vervangen door het Ferrari-logo, waarmee een einde kwam aan het merk Dino.

Kroymans Daytona Spyder

Voordat we bij een mooie klassieker aankomen, kijken we snel naar andere de Ferrari’s die via de import naar Nederland zijn gekomen: een grijze Mondial 8, een rode Mondial QV Coupé, een rode 308 GTS QV, een rode F355 Berlinetta, twee F355 Spiders (groen en rood), een grijze 456 M GTA, een rode 512 TR, een gele F12berlinetta en een rode 599 GTB Fiorano.

Een mooi lijstje, maar de topper is toch een 365 GTB/4 ‘Daytona’. Dit specifieke exemplaar werd in de jaren ’80 door het bedrijf Baccelli & Villa ‘onthoofd’. Deze gele Spider is een oude bekende: deze was onderdeel van de collectie van Frits Kroymans, maar werd in 2010 verkocht na het faillissement. Een aantal jaren geleden volgde een restauratie, waarbij het zwarte interieur vervangen werd door een beige interieur. En nu is de auto terug in Nederland, inclusief een Nederlands kenteken!

Lamborghini Miura

Van een mooie klassieke Ferrari stappen we direct over naar een mooie klassieke Lamborghini, de Miura. In juni was er helaas een Miura S die het Nederlandse kenteken moest inleveren, maar gelukkig is er direct een vervanger gekomen, in de vorm van een prachtige Miura P400 uit 1968!

Urus Mansory

De Urus blijft het populairste Lamborghini model, met negen nieuwe registraties die perfect verdeeld zijn over de verschillende uitvoeringen: 3x Urus, 3x Urus S en 3x Urus Performante.

Eén ‘normale’ Urus blijkt toch niet helemaal normaal te zijn, want het blijkt daarbij te gaan om een Urus Mansory. Mooi of lelijk? Laten we zeggen dat het een kwestie van (wan)smaak is.

Sterrato

Op 1 juli stonden 154 Huracáns op kenteken. Vijf daarvan hebben de platen pas in juni ontvangen, waaronder een LP640-4 Performante Spyder (origineel rood, maar nu met een veelkleurige wrap), een STO, een Tecnica en twee Sterrato’s.

De Sterrato is de bekende off-road versie van de Huracán en staat 4,318 centimeter hoger op zijn poten. Niet dat je daarmee echt off-road kan, maar misschien maakt dit het wel iets makkelijker om de Nederlandse drempels te trotseren. Ondertussen staan er zes Sterrato’s op gele platen.

Om het merk met de stier af te sluiten: er zijn ook nog twee Revuelto’s op kenteken gekomen, beiden in het groen! Een daarvan is niet zomaar groen: deze auto heeft een bijzondere TVR-achtige kleur, die veranderd afhankelijk van de hoek (zie headerfoto).

Maserati

Van de stier gaan we naar de drietand. Hiervan werden in juni 21 exemplaren geregistreerd. Deze keer niet één EV, maar allemaal uitgerust met een benzine- of dieselmotor.

Opvallend daarbij waren twee auto’s met een vermogen van 427 kW, oftewel 582 PK. De ene een grijze Ghibli Trofeo uit 2022, de ander een Levante Trofeo uit 2021. Beiden uitgevoerd met een heerlijke 3,8-liter twin-turbo V8, waarmee je in zo’n 4 seconden op de 100 zit en vrolijk kunt doorjakkeren tot zo’n 300 km/u. De Ghibli gaat qua topsnelheid zelfs nog een stukje harder, namelijk 326 km per uur.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: @kw.carvisuals