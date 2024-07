Koop deze Porsche Gemballa Cyrrus met Ruf motor

Een fraai staaltje samenwerking tussen fameuze Porsche veredelaars, deze Gemballa Cyrrus. Vanilla Ice had ‘m ook…

Tuningshokken zijn niet per se mijn ding. Maar laatst in conversatie met het orakel van Delphi @willeme, was ik het wel eens met een ding. Een oud tuningshok, van een ‘beroemde’ maker, is stiekem gaaf. Want ja, het vangt het tijdsbeeld, het is uniek, cult, noem maar op. Allerlei dingen die klassiekers zo gaaf maken.

Nu was er natuurlijk geen tijdsgewricht beter voor tuning dan de 80s (lijstje). De tijd van Greed is Good. De tijd van de beste Amerikaanse POTUS ooit. Opulentie kon niet opulent genoeg zijn. En dus was een Mercedes S-Klasse pas goed als het een 1000SEL werd gemaakt. En ook een standaard 911 was maar ‘gewoontjes’.

Als je Vanilla Ice was, ging je daarom naar Gemballa. De toko van wijlen Uwe Gemballa, toverde de 911 om tot een vuurspuwend monster met Testarossa-achtige louvres en klapkoplampen. Voor de motor wendde Uwe zich tot Ruf. Jawel, dit extravagante gevaarte heeft power van de über-serieuze Alois onder de kap. Met 240 pk, is het echter geen bloedverziekend hoog vermogen. Maar ach…

De aandacht van iedereen is toch gericht op de blubberdikke carros. Gemballa noemde de creatie de ‘Cyrrus’. Een naam die goed past bij de tijd dat iedereen al droomde van smartphones, ook al duurde het nog twintig jaar voordat die realiteit werden. Check hieronder een zeldzaam plaatje van Ice in zijn exemplaar van onze favoriete website 1000sel.

Later liet Vanilla zijn exemplaar lichtjes moderniseren om meer op de nieuwe 964 te lijken.

Het exemplaar dat te koop staat in Duitsland heeft deze makeover echter vermeden. Het is een exemplaar uit 1987, maar volgens de verkoper is de eerste stratentoelating in 2000 geweest. Er staan dan ook nog maar ongeveer 13.000 kilometers op de teller.

De koets, de zes uitlaten, de motor en de blauwe matten in de kofferruimte zien er dan ook nog goed uit. Hetzelfde geldt niet per se voor alles in het interieur. Het leder lijkt aan elementen blootgesteld waardoor toch wat slijtage is opgetreden. Maar goed, er is ook veel wat gaaf is. Wat te denken van alle knoppen overal, inclusief op het stuur. En het volledige modelgamma van Pioneer anno 1980 in de middentunnel.

Prijs van deze ‘unieke’ (er zijn er naar verluidt 15 gemaakt) bak bedraagt 240.000 Euro. Best fors, maar vergeet niet dat een enigszins netjes 911 laat G-model al snel bijna een tonnetje doet tegenwoordig. voor 2,5 keer zoveel, heb je in dit geval dus wel iets veel bijzonderders en beterders.

Koop dan?