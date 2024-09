Volkswagen-topman trekt aan de bel “voortbestaan in gevaar”

Het gaat niet goed met het Volkswagen-concern, aldus topman Oliver Blume, een reorganisatie dreigt.

Vorige week werd bekend dat Volkswagen voor het eerst in de geschiedenis een fabriek gaat sluiten. Dat op zichzelf is al groot nieuws, het is een indicatie dat de dingen niet helemaal lekker lopen bij de Duitsers. Dit weekend heeft topman Oliver Blume commentaar gegeven over de situatie in de krant Bild.

Als je het commentaar in de krant leest is de situatie misschien nog wel slechter dan je aanvankelijk dacht. Er liggen zoveel uitdagingen op de plank dat het voortbestaan van het Volkswagen-concern een vraagteken heeft. Ernstig dramatische woorden uit de mond van Blume.

Volkswagen reorganisatie

Er zijn grote veranderingen binnen de organisatie nodig om het voortbestaan te garanderen. Bezuinigingen moeten gebeuren, het personeel is daar natuurlijk niet blij mee. De bestaanszekerheid van een job bij het concern hangt aan een zijden draadje. Het sluiten van een fabriek zal gepaard gaan met het schrappen van banen, dat kan niet anders.

Blume zegt dat de Europese auto-industrie voor grote uitdagingen staat. De autoverkoop is nog steeds herstellende van de coronacrisis. In de tussentijd groeien concurrenten als kool in Azië. Daardoor heeft Volkswagen het steeds moeilijker.

Volkswagen is een belangrijke werkgever in Duitsland. Het concern is goed voor 300.000 banen in eigen land. Als hier grote bezuinigen gaan gebeuren gaan de Duitsers het voelen.

De afgelopen jaren heeft Volkswagen massaal ingezet op een transitie naar elektrisch. Met de ontwikkelingen van diverse platformen zijn het aantal elektrische modellen als paddestoelen uit de grond gestampt. Hier zijn miljarden mee gemoeid. Om die investeringen terug te verdienen zijn verkopen nodig, maar dan moet die vraag er wel naar zijn. Het is afwachten hoe Volkswagen vorm gaat geven aan een reorganisatie en prijsverhogingen om de boel weer financieel op de rails te krijgen.