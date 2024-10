Deze ‘limousines’ doen het net even anders

Een limousine in het topsegment kan een duidelijk gedefinieerde auto zijn, maar het kan ook een wat vreemde verschijningsvorm zijn. Hierbij een paar voorbeelden.

Auto’s definiëren is eigenlijk een beetje klassiek hokjesdenken. In deze wereld van crossovers kan een auto van alles zijn. De klassieke ‘limousine’ of sedan, dan denk je al vrij snel aan een grote, wulpse auto met een welbekend three box design. E-Klasse, 5 Serie, dat soort werk.

‘Limousines’ die het net even anders doen

En soms is het marketingteam achter een dergelijke auto ineens iets heel anders van plan. Zo is het wel eens gebeurd dat een merk een auto op het plekje van een (luxueuze) sedan zet, terwijl het eigenlijk geen sedan is. Terwijl deze tegelijkertijd wel wat gebruikelijke sedan-kenmerken probeert te integreren. Het zijn allemaal lekkere zwevertjes. We nemen ze even met je door en zoals altijd mogen suggesties die er mooi tussen passen in de comments.

BMW 5 Serie Gran Turismo (F07)

Neem de BMW 5 Serie Gran Turismo. Bij de F1x-generatie van de BMW 5 Serie werd dit model toegevoegd aan de line-up. Het was niet een duidelijk gedefinieerde auto à la Touring of sedan, maar ook bijvoorbeeld geen ‘vierdeurs coupé’ als de 6 Serie Gran Coupe. Het was gewoon een soort niemendalletje, waarvan uiteindelijk de reputatie werd dat het een 7 Serie is in een meer 5 Serie-esque verpakking. Als 6 Serie GT heeft de Gran Turismo het ook nog volgehouden naast de G3x-generatie.

Citroën C5 X (E43)

Bij ‘C5’ denk je natuurlijk gelijk aan de middelgrote sedan van Citroën, maar de opvolger C5 X moest ietsje minder sedan-achtig worden om de crossovertrend te faciliteren. Citroën combineerde daardoor de luxueuze insteek van een sedan met de daklijn van een coupé dan wel estate en de ruige looks van een SUV. Het resultaat is wederom een beetje niks-van-alles, maar ergens is het nog best een sierlijk ding. Iemand al een keer de veren verkort van deze auto?

DS 5

Het schoolvoorbeeld van een ‘sedan’ die geen sedan probeert te zijn is de Citroën DS5, later DS 5. Voor Citroën betekent wederom dat deze auto op die manier geplaatst wordt vanwege zijn naam, DS. En het was des tijds het topmodel van Citroën, voordat Citroën het model afsplitste naar het nieuwe merk DS en er de DS 5 van maakte. Met hybride aandrijflijnen, een bijzonder lijnenspel en een luxueuze insteek was dit een soort limousine (president François Hollande had er eentje als presidentiële limo), maar dan ook weer niet.

Ford Mondeo Sport (Evos)

Het zal je niet verbazen dat een hoop van de voorbeelden een auto omvatten die stiekem een SUV of crossover wil zijn. Een duidelijk voorbeeld is de Ford Evos, die later zijn sedan-insteek nog verder verduidelijkt kreeg toen Ford ‘m vanaf dit jaar Mondeo Sport ging noemen. Deze voor China bedoelde opvolger van de Mondeo lijkt een soort Citroën C5 X, maar dan van Ford. Een raar model, helemaal als je je bedenkt dat de verlaagde versie van dit model in het Midden-Oosten als Taurus wordt verkocht en een serieus fraaie limo is.

Honda Accord Crosstour

De crossovertrend mag dan iets recents zijn, Honda deed er al lekker aan mee in 2009 met de Accord Crosstour. Het idee lijkt aan te sluiten op het idee van de 5 Serie Gran Turismo, een soort vreemde broer zijn voor de bestaande Accord sedan. Het resultaat is een soort gekke coupé die hoger op zijn poten staat, maar dankzij de Accord-basis wel een soort sedan moet voorstellen.

Renault Vel Satis

Renault kent voldoende forse sedans die de elite van Frankrijk echt wel konden bedienen. Toen er ruimte was voor een groot, sedan-achtig model, koos Renault voor een wat vreemd tussenin-model. De Vel Satis, afkorting van Velocity Meets Satisfaction, was qua lijnvoering een soort Mégane XL. Maar dan luxueus met grote motoren, onder meer de 3.5 V6. De insteek was dus zeker om in hetzelfde segment te opereren als grote sedans, maar de Vel Satis was zeker geen conventionele limousine.

Toyota Crown Crossover

De Toyota Crown is al jaren de luxe invalshoek voor een sedan vanuit Japan, en je kan hem nog als sedan kopen. Er kwam echter een heel submerk genaamd Crown met allerlei onconventionele modellen. Waaronder de Crown Crossover. Het is de spirituele opvolger van de Crown sedan, maar dan hoger op de poten. Wel is nog duidelijk de sedan-lijn te herkennen. Voor een crossover is het nog best een fraaie auto, maar net als de Evos en C5 X vraag je je toch af of het niet gewoon mooier is om hem lager richting de vloer te krijgen.

BONUS: Aznom Palladium

Als het concept van een onconventionele sedan een woordenboek was, was de Aznom Palladium de Van Dale. Het Italiaanse bedrijf besloot om een zeer luxueuze auto met limousine-trekjes te maken, inclusief sedan-esque styling en daklijn achter. De auto waar het hele feestje op gebaseerd werd? De RAM 1500. Dan haal je dus het praktische aspect van deze lompe pickup weg om er een ‘stijlvolle’ sedan van te maken, maar de Palladium is ongeveer zo stijlvol als rode cowboylaarzen onder een Chanel-jurk. Geen wonder dat we al een tijdje niks meer hebben gehoord van Aznom, laat staan er eentje hebben kunnen zien.