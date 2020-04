Christian Horner gelooft in extra geld vanuit Formule 1 organisatie

Ook zij zullen interesse hebben in de teams genoeg geld gunnen, aldus Red Bull-baas Christian Horner.

Er worden geen Formule 1-races gereden. Dat is zonde voor de teams, hun uitgaven zijn immers al voor een deel gedaan door de auto’s te ontwikkelen. Races zouden die kosten een beetje terug naar normaal kunnen zetten.

Grote en kleine teams

Maak je maar geen zorgen over Mercedes, Ferrari of Red Bull. Die redden het wel. Als je ziet wat voor bedragen die over de balk smijten voor de sport, dan redt je een crisisjaar wel. Voor kleine(re) teams is het een ander verhaal. Die moeten echt wel racen om hun kop boven water te houden. En met de kans op racen dit seizoen die steeds kleiner wordt, kan dat rampzalig zijn.

Vanuit de VIP-ruimte

Hulp is nabij. Christian Horner, Red Bull-teambaas, gelooft nog in een (half) F1-seizoen. Maar mocht het nou allemaal in duigen vallen, dan nog vreest Max Verstappen’s coach niet zo veel. Er kan wel geld vanuit de organisatie komen, zo zegt hij. Nou heeft Horner niks te vrezen, want Red Bull is één van die teams die ‘makkelijk praten heeft’. Even vanuit de VIP-ruimte met gratis champagne roepen dat er vast wel iemand is die je een biertje wil voorschieten. Maar het is ook wel aardig als hart onder de riem, toch?

Liberty Media

Christian Horner zegt dat extra geld in die teams steken ook in de interesse van Liberty Media is. Dit Amerikaanse bedrijf wat sinds 2017 de F1 ‘bezit’, heeft vast nog wel ergens een noodbudget liggen. Het zou ook niet goed zijn voor de sport als de kleinere teams kopje onder gaan door deze crisis. Wat moet je na de coronacrisis met slechts vijf of zes teams aan de start? “Liberty Media zal er alles aan doen om volgend jaar weer 10 teams in de pitbox te hebben.” Als het aan Horner ligt, komt het allemaal wel goed.

Kostenplafond

Sowieso is er sprake van geld minderen, neem het kostenplafond wat bij de nieuwe regels van 2021 wordt geïntroduceerd. Waar de grote teams soms wel 400 miljoen dollar in de sport steken, wil bijvoorbeeld McLaren de grens naar 100 miljoen verminderen. De huidige compromis is 175 miljoen dollar, ook omdat Christian Horner beweert dat Red Bull qua geld niet minder dan 140 miljoen kan betalen. De Red Bull baas vindt auto’s te koop zetten dan ook geen slecht idee. “Zo kunnen die kleinere teams bezuinigen op R&D en zich richten op een F1-team zijn. Geld, want het moet rollen. (via The Guardian)