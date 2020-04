Triton Model H is een elektrische SUV met 1.100 km rijbereik

Het ontbreekt Triton niet aan inbeeldingskracht: hun Model H SUV moet echt zo ver kunnen komen.

Het is even geleden dat we een knaller van een actieradius mochten verwelkomen. De Tesla Model S staat met zijn 610 km nog steeds boven aan de lijst. Sindsdien wisselde de interesse van dikke kilometerknallers naar kleinere en voordeligere elektrische auto’s.

Harde claims

Stel nou dat je twee keer zo ver wil komen als die Model S. En ook nog eens met acht personen. Dan moet je je eens verdiepen in de Triton Model H. Ja, het is wéér een merk wat uit het niets de automarkt een opdoffer gaat geven. Triton Solar, het merk achter de auto, specialiseert zich in zonne-energie. Die willen dus nu een elektrische SUV gaan bouwen en de specs zijn extreem.

Overtreffende trap

Zoals gezegd is de basis een grote SUV, een soort kruisbestuiving tussen een Cadillac Escalade en een Lincoln Navigator. Omdat er in de Triton geen ‘large displacement gasoline motor‘ ligt, kan de voorruit en daarmee de hele cabine een stukje naar voren. Er is ruimte voor acht personen en bagage, waardoor de afmetingen iets weg zullen hebben van de grootste der grootheden: de Ford Excursion.

Maar dat niet alleen: ondanks deze gargantueske afmetingen in een dito verpakking, is een sprint van 0-60 mph in 2,9 seconden gepiept volgens Triton. Dat is even snel als een Lamborghini Aventador SVJ en bovendien 0,1 seconden sneller dan die andere SUV-nieuwkomer: Rivian. Deze acceleratie is te danken aan een systeemvermogen van 1.500 pk. Aandrijving gaat, zoals je kon verwachten, via elk wiel zijn eigen elektromotor.

Het accupakket is al even gigantisch: in de Model H komt een 200 kWh groot accupakket, aldus Triton. Daarmee krijg je een vrij groot rijbereik: meer dan 700 mijl, snel omgerekend zo’n 1.126 km. Als dit allemaal gerealiseerd kan worden, hebben onder meer Tesla en Rivian er een geduchte concurrent bij.

Als

Er zitten altijd addertjes onder het gras en in het geval van de Triton Model H zie je hem al snel aankomen. De afbeeldingen die het merk deelt zijn nog nepper dan de Twitterfans van Dotan. Het gaat nog even duren voordat deze – niet heel indrukwekkende – renders vervangen gaan worden door een daadwerkelijk model. En wie weet wat voor stappen de rest van de industrie ondertussen gaat zetten.

Kinderschoenen

Maar stel nou dat je gelooft in dit al bestaande bedrijf en hun ambities. En als ze het flikken, staat hier wel mooi even een Escalade-achtige SUV die met acht personen aan boord menig supercar het snot voor de ogen wegrijdt, om vervolgens op je dooie akkertje een lange roadtrip zonder laadpauzes te maken. Dan is het mooi om dat project te hebben gevolgd terwijl het nog in de kinderschoenen staat. Speciaal voor 100 geluksvogels die hun vertrouwen leggen in het merk komt er een Triton Model H Founder’s Edition, met een extra verrassing die ze lekker nog niet delen. Pre-orderen kan al, dat doe je via de website van Triton. Prijzen zijn nog niet bekend.